Макей: многие европейские коллеги абсолютно не понимают, что происходит внутри и вокруг Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает: многие европейские коллеги абсолютно не понимают, что происходит внутри и вокруг Беларуси, а некоторые и не стремятся понять. Об этом он заявил журналистам во время онлайн-подхода к прессе на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Я сделал вывод, что очень многие из наших европейских коллег, отказываясь от диалога с правительством, с представителем правительства, сегодня абсолютно не понимают, что происходит внутри, вокруг Беларуси, а некоторые даже и не стремятся понять. Это печально", - подчеркнул глава МИД.

Он отметил: действительно, в выступлениях порядка 8-10 руководителей иностранных государств прозвучала тема Беларуси. Наиболее негативно, что было ожидаемо, высказались в этом плане руководители Литвы и Польши, выступая с заведомо абсолютно ложными обвинениями в адрес Беларуси. "В нашем выступлении мы дадим ответ на эти абсолютно беспочвенные выпады. Мы говорили об этом и с Генеральным секретарем, и с рядом моих европейских коллег, с кем довелось встречаться, а это порядка 5-6 встреч. Какие-то встречи были открытые, какие-то конфиденциальные по их просьбе", - рассказал министр.

В целом Владимир Макей подчеркнул: подавляющее число собеседников, в том числе во время коллективных мероприятий, весьма положительно отзываются о Беларуси, которая стремится вносить вклад в развитие ООН, всегда проповедует позитивную повестку дня, предлагая инициативы, нацеленные на укрепление стабильности и мира на планете.

"Это очень высоко ценится всеми нашими партнерами. Очень многие благодарили за принципиальные подходы Беларуси, желали успеха в решении наших внутренних проблем, в обеспечении мира и стабильности в нашем регионе. Однозначно все собеседники уверены в том, что Беларусь спокойно справится с теми вызовами, которые стоят перед нашей страной", - добавил глава МИД.-0-

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