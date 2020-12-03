Макей: определять будущее Беларуси - дело белорусского народа

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определять будущее Беларуси - дело белорусского народа. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая сегодня на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит онлайн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь переживает сложный политический период. Приоритет отдается защите внутреннего порядка, стабильности, суверенитета и стимулированию социального диалога по важнейшим общественным вопросам в рамках проводимой конституционной реформы, - подчеркнул министр. - Как и любое другое государство - участник ОБСЕ, мы стремимся установить необходимый баланс между полноценным обеспечением прав и свобод граждан и поддержанием надлежащего уровня безопасности и порядка в обществе. Как всем нам известно, универсальных решений для этого не существует. Определять будущее Беларуси - дело белорусского народа".

Владимир Макей продолжил: "Социальные стрессы, как и в Беларуси, возникают и в других государствах - участниках ОБСЕ. Готовы ли страны "к западу от Вены" согласиться на посредничество ОБСЕ? Или речь идет об уже традиционной позиции в отношении стран "к востоку от Вены"? Наверное, нам нужно серьезно обсудить, что конкретно может предложить председательство ОБСЕ или "тройка" в случае аналогичных социальных стрессов, помимо призывов к "транзиту власти", с которыми, я уверен, не согласится ни одна страна".

Что касается односторонних и необоснованных ограничительных мер, введенных некоторыми государствами - участниками ОБСЕ в отношении Беларуси, то белорусская сторона уверена: путь санкций не имеет будущего.

"Санкции, особенно экономические, никогда не достигают заявленных целей, а, в первую очередь, наносят удар по простым людям и углубляют разрыв недоверия на пространстве ОБСЕ", - уверен Владимир Макей.

"Следует ли нам концентрироваться на взаимных упреках и конфронтационной риторике? Либо лучше сосредоточиться на реальных угрозах безопасности?" - задал он риторический вопрос.

При этом министр иностранных дел обратил внимание на то, что Беларусь вносит ощутимый вклад в урегулирование затянувшихся конфликтов на пространстве ОБСЕ, в противодействие транснациональным вызовам и угрозам, включая борьбу с торговлей людьми, в продвижение цифровизации.-0-

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