Макей: правочеловеческая проблематика стала реальным оружием против неугодных и непослушных стран

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правочеловеческая проблематика стала реальным оружием против неугодных и непослушных стран. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД отметил, что тема прав человека уже набила оскомину из-за спекуляций вокруг нее. "Казалось бы, позитивная повестка для всех. Но сегодня правочеловеческая проблематика является не просто опасной игрушкой в руках неумелых и недальновидных политиков, она стала реальным оружием против неугодных и непослушных стран. Демократия, выкроенная по лекалам коллективного Запада, насажденная невпопад в различных странах мира, никому не принесла пользы, а, наоборот, сеет хаос и нестабильность", - заявил Владимир Макей.

Ситуацию в Афганистане он назвал свежим примером такой бездумной политики со стороны нескольких "цитаделей демократии". "Однако последствия этой политики сегодня ложатся на плечи всего мирового сообщества. Даже такой демократ, как Президент Франции Макрон, буквально месяц назад вынужден был признать, что невозможно навязать демократию извне, в том числе с помощью оружия", - заметил глава белорусского МИД.

Он обратил внимание, что попытки отдельных, как принято называть, развитых стран монополизировать авторское право на демократию, произвольно определять степень демократичности других стран и в зависимости от этого навешивать оскорбительные ярлыки на суверенные государства откровенно напоминают методы нацистов, которые также делили мир на тех, кто должен господствовать, и тех, кто должен быть рабом.-0-