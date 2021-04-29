Секретари совбезов стран ОДКБ согласовали в Душанбе дальнейшее взаимодействие

Во время заседания. Фото Совбеза

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ, в котором приняла участие белорусская делегация во главе с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, состоялось в Душанбе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза Беларуси.

Перед началом мероприятия участников принял председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он подчеркнул: "Мы придаем первостепенное значение сотрудничеству между странами в Организации Договора о коллективной безопасности, важным звеном в наших совместных усилиях для достижения поставленных целей является эффективная деятельность секретарей советов безопасности".

Во время заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вызовам и угрозам коллективной безопасности. Участники встречи приняли решения, обеспечивающие дальнейшую координацию деятельности государств-членов в военно-политической сфере, а также согласовали позиции, выносимые на рассмотрение уставных органов ОДКБ. При обсуждении повестки дня особое внимание было уделено планированию оснащения и совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности.

Белорусская сторона подчеркнула важность выработки совместных мер, предупреждающих деструктивное влияние и возможную дестабилизацию обстановки в государствах-членах со стороны недружественных стран, а также необходимость координации усилий в обеспечении биологической и информационной безопасности.

На полях заседания состоялись двусторонние встречи государственного секретаря Совета безопасности Беларуси с руководителями делегаций Казахстана, России и Таджикистана, во время которых были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества по линии аппаратов советов безопасности.-0-

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