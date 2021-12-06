Шпаковский о причинах миграционного кризиса: интервенции Запада и его нежелание решать проблему с Беларусью

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вина миграционного кризисе полностью лежит на западных странах. Об этом заявил политический аналитик Александр Шпаковский, выступая по видеосвязи на прошедшем в Москве заседании круглого стола, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вина и в глобальном плане на стороне европейских соседей, и в тактическом, - сказал Александр Шпаковский. - В глобальном плане - они дестабилизировали Африку и Ближний Восток, а в тактическом - совершенно по непонятным для нас причинам прервали сотрудничество с белорусской стороной в сфере охраны государственной границы".

Аналитик указал, что именно политика коллективного Запада с вмешательством в дела суверенных государств породила феномен нелегальной миграции из стран Африки и Ближнего Востока. "Сирия, Ливия и Ирак, когда там правили так называемые светские диктаторы, эти страны не являлись источником миграционной угрозы, - напомнил он. - Но после того, как коллективный Запад попробовал по своим якобы универсальным лекалам установить в этих странах демократию, там появился фактор исламского терроризма, многие этнические и религиозные группы оказались перед угрозой физического истребления".

Александр Шпаковский отметил, что и курды из Ирака, и езиты бегут по разным маршрутам. "В том числе и по белорусскому, по которому от общего потока нелегальной миграции в Европу проходит всего 5%, - подчеркнул он. - Бегут от угрозы уничтожения, смерти, голода в благополучные страны Запада. Ну а там поляки их встречают гербицидами, подвергают истязаниям и пыткам. На мой взгляд, это должно быть предметом соответствующего международного расследования".

Аналитик заметил, что несмотря на существовавшие все последние десятилетия разногласия, до 2020 года Беларусь и ЕС поддерживали достаточно эффективное взаимодействие в области пограничной безопасности. "Более того, в Беларуси гордились тем, что Беларусь является надежным партнером Запада в части, касающейся охраны границы. Мы не допускали нелегальную миграцию, наркотрафик, незаконный трафик оружия с Востока на Запад и т.д. И белорусский погранкомитет пользовался достаточно высоким доверием своих западных партнеров. Более того, многие годы реализовывались различные программы между Евросоюзом и пограничными службами Беларуси, программы материально-техничской помощи. Взамен белорусы достаточно эффективно блокировали трафик нелегальной миграции по так называемому северному маршруту", - указал он.

Александр Шпаковский обратил внимание, что миграционная проблема возникла не сейчас. "Только узкие специалисты, которые листали ленту новостей погранкомитета, знали, что порой за одну смену белорусские пограничники задерживали до 30 человек граждан ближневосточных государств, азиатских и т.д. И соответственно потом предпринимались меры по их депортации на родину. Более того, в 2019-2020 годах велись переговоры о строительстве в Беларуси так называемых фильтрационных пунктов, потому что наших коллег из Европейского союза волновало, в каких условиях содержатся мигранты", - акцентировал аналитик.

Он также указал, что была выстроена четкая система противодействия незаконной миграции: между Беларусью и ЕС был заключен договор о реадмиссии, соответствующий документ был подписан между Беларусью и Россией. "Вся эта система международных правоотношений была направлена на то, чтобы обеспечить пограничную безопасность, сотрудничать в этом направлении, - подчеркнул Александр Шпаковский. - И стремление было обоюдным. Однако после выборов в августе 2020 года вдруг наши европейские партнеры по инициативе Литвы решили эти программы свернуть. То есть сотрудничество в этом отношении было прекращено, какую-либо помощь Беларусь получать перестала. Более того, контакты, которые существовали у белорусского пограничного комитета с европейскими коллегами, в том числе с партнерскими службами в Латвии, Литве, Польше, прекратились по инициативе европейской стороны. Естественно, в этих условиях были пересмотрены и белорусские подходы к вопросу о нелегальной миграции". Одновременно на Беларусь со стороны Запада началось оказываться беспрецедентное санкционное давление, что также не могло не повлиять на возможности белорусской стороны противостоять миграционным потокам.

"Пограничные с Беларусью страны препятствовали мигрантам подать прошение в пунктах пропуска в соответствии с Женевской конвенцией, - продолжил Александр Шпаковский. - Мигранты столкнулись с тем, что им не дают реализовать свое законное право, их подвергают унизительным избиениям, пыткам, выдворяют обратно на территорию Беларуси, многие мигранты поступили иначе и попытались пересекать границу Беларуси и третьих стран незаконно, то есть проникать в Евросоюз нелегально. Естественно, кому-то это удавалось, кому-то нет. Но с какими прецедентами мы столкнулись: те страны, которые совсем недавно заботились об условиях содержания нескольких десятком мигрантов в Беларуси, начали просто сотнями избивать людей. Количество погибших на границе до сих пор в полной мере не установлено".

В связи с этим аналитик привел публикации в западной прессе, которая писала, что речь может идти о десятках и сотнях захоронений в польском пограничье. "Наверное, неспроста наши польские соседи ограничивают доступ журналистов, международных чиновников, в том числе представителей Красного Креста к своему участку границы, в то время как со стороны Беларуси все это работает открыто", - подчеркнул Александр Шпаковский.-0-

Шпаковский: Украина инфошумом о солидарности с ЕС прикрывает потоки мигрантов со своей территории