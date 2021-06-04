Слова Протасевича подтверждают сомнительную характеристику беглой оппозиции - политолог

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слова Романа Протасевича подтверждают сомнительную характеристику беглой оппозиции. Об этом в эфире "Вести ФМ" заявил российский политолог, политик, радио- и телеведущий Сергей Михеев.

Сергей Михеев считает, что это не последнее интервью Романа Протасевича. "Я думаю, он расскажет еще немало. Кстати, это еще раз подтверждает достаточно сомнительную характеристику этих людей, которые строят из себя каких-то полубогов. И еще раз говорит о том, что действительно все эти волнения, акции в Беларуси, во-первых, спонсируются из-за рубежа. Во-вторых, те, кто их организует, совершенно не заботятся о благе белорусского народа, им главное - сменить власть, а как, на что - не имеет значения. И третье - то, что внутри у них конфликты, что тоже, на самом деле, не удивляет - это обычное дело среди всякого рода "революционеров". Потому что все революционеры по внутреннему состоянию сами себя считают полубогами. Они считают, что настолько праведное дело ведут, что они сами по себе уже явления. А когда такие явления собираются в кучу, они начинают друг друга грызть, как пауки в банке", - сказал Сергей Михеев.

Накануне, 3 июня, Роман Протасевич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ признал вину в организации массовых беспорядков, рассказал о грызне в беглой оппозиции и источниках финансирования, а также заявил, что боится экстрадиции.-0-

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