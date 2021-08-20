"Чтобы новая власть не загубила государство" - Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции

Александр Лукашенко также отметил, что серьезную обеспокоенность вызывают риски и вызовы, исходящие из глобального информационного пространства. "Идет информационная война. И здесь все средства хороши. И нам надо противостоять этому", - сказал он.

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