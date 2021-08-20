Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 20 августа 2021
Минск Ясно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:45 Чеботарь: благодаря талантливым экономистам Беларусь сделала рывок в социально-экономическом развитии Экономика
19:35 В Беларуси объявлен конкурсный отбор сценарных заявок фильмов в игровой форме Культура
19:20 Крутой: в том числе благодаря Минэкономики Беларусь занимает высокие места в мировых рейтингах развития Экономика
19:10 "Чтобы новая власть не загубила государство" - Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции Президент
19:02 Региональные форумы "Беларусь адзіная" пройдут во всех областях и Минске Общество
18:56 Лукашенко одобрил продление соглашения с Россией об использовании узла связи в Вилейке Президент
18:54 В Беларуси приняты дополнительные меры для развития национальной гарантийной системы Президент
18:52 На дорогах Гомельской области в январе-июле погибли 27 человек Происшествия
18:40 Лукашенко поздравил белорусских легкоатлетов-юниоров Президент
18:33 Цифровизацию образования обсудят 23 августа во время республиканского педагогического совета Общество
18:27 Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата мира (U-20) в метании диска Спорт
18:16 ФПБ: экипировка школьников в 2021 году выросла в цене Общество
18:13 Путин и Меркель провели переговоры в Кремле В мире
18:07 Скончался подросток, отравившийся метадоном в Минске - МВД Происшествия
18:03 У жителя Солигорского района выявлено 39 кустов мака Происшествия
18:02 В Гродно дорогу от нового моста через Неман продлят к "Гродно Азоту" до конца года Регионы
17:59 На дорогах Могилевской области усилят контроль за нетрезвыми и бесправными водителями Регионы
17:58 Многофункциональный спорткомплекс планируют начать строить в Гродно в 2022 году Регионы
17:52 В подмосковном Алабино состоялась жеребьевка участников конкурса "Армия культуры" АрМи-2021 Общество
17:47 Мошенники убедили жительницу Вилейки взять кредит на сумму более Br7,5 тыс. Происшествия
17:47 Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября Президент
17:46 В Германии объявили о начале четвертой волны COVID-19 В мире
17:45 Белорусский отряд "Зодчие" выиграл знамя международной студенческой стройки Общество
17:45 В филиале "Маяк Ушачский" реконструируют комплекс для молодняка КРС Регионы
17:33 Караник: на финансирование гражданских инициатив могут направить часть средств бюджета Регионы
17:32 Маркевич и Мезенцев обсудили расширение культурно-гуманитарных связей в Союзном государстве Политика
17:30 Польские силовики оказывают давление на беженцев - ГПК Общество
17:28 Министры экономики стран ЕАЭС обсудили меры регулирования цен на внутреннем рынке Экономика
17:27 Военные применили слезоточивый газ для разгона толпы в аэропорту Кабула В мире
17:13 Шулейко фермерам: главное - бережное отношение к земле и высокая отдача Регионы
Все новости
Все новости
Президент
20 августа 2021, 19:10

"Чтобы новая власть не загубила государство" - Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды тем, чья работа несовместима с публичностью, но, тем не менее, чрезвычайно важна и нужна для страны. Сегодня в центре внимания, но не телекамер, оказались люди в погонах - представители силовых структур - КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета. Всего 28 человек, а сама церемония награждения прошла на базе одного из объектов КГБ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства тепло и, можно сказать, по-отечески обратился к награжденным. "Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса, - подчеркнул Президент. - Как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа".

"Запомните: я никогда не был предателем. Я по натуре военный человек. Мне это доказывать не надо. Вы всегда для меня будете моими детьми", - заявил Александр Лукашенко.

О ядре белорусского общества

Несмотря на то, что общественно-политическая обстановка в Беларуси во многом стабилизировалась, она по-прежнему остается непростой. Поэтому наказ Президента: пока не расслабляться. "Слава богу, что мы справились в прошлом году. И после этого вы уже сегодня работаете. Каждый по своему профилю. Для того чтобы окончательно стабилизировать ситуацию в Беларуси, - сказал белорусский лидер. - Честно говоря, мужики, я горжусь вами. Здесь люди не те, которые на баррикадах стояли. Тем мы спасибо уже сказали. Здесь люди, которые работают тонко, оперативно после того, как снесли эти баррикады. Я вам очень благодарен за чистоту вашей работы. Поверьте, я немножко разбираюсь в вашей работе, понимаю".

"Я горжусь тем, что у нас есть такие люди. Вы - ядро нашего общества. Не потому, что вы передо мной сидите. Я никогда никому не льстил и льстить не собираюсь. Вы действительно ядро. И вокруг вас должны вырастать настоящие мужики и формироваться будущее. И не только в военном отношении", - добавил глава государства.

О закулисной войне против Беларуси

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что за годы независимости все привыкли жить в спокойной красивой и обустроенной стране, что белорусы могут трудиться под мирным небом. "При этом скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все, победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного", - констатировал глава государства.

Он отметил, что Беларусь - относительно небольшая, средняя по европейским масштабам страна, но очень продвинутая в интеллектуальном отношении. Страна, которая не обладает большими ресурсами, а потому в обезумевшем от пандемии и прочих вопросов мире нужно быть очень аккуратными и осторожными. "Мы справимся со всеми вызовами, но каждый должен делать свое дело. Вы прекрасно сделали свое дело", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, особую актуальность сегодня приобрели вопросы противодействия так называемой мягкой силе - протаскиванию через разного рода негосударственные организации и псевдогуманные проекты чужой деструктивной идеологии.

О сущности западной "демократии" и уроках для народа

События в Афганистане продемонстрировали истинную сущность так называемой западной демократии, заявил Президент: "Не важно, что там на взлетно-посадочную полосу в этот люк, в который при взлете шасси закрываются (люди набились. - Прим. БЕЛТА)… Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются... Это неважно, это другое, это так называемая демократия. Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что мотив предпринимавшихся в отношении Беларуси действий понятен и древний как мир: "Материальный интерес - поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Они об этом не думают".

"Те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимает, что Беларусь - ключ ко всему постсоветскому пространству", - подчеркнул глава государства. Точно так же, как и страны Центральной Азии - Таджикистан, Узбекистан и отчасти Туркменистан - сейчас стали очень важны для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане, отметил Александр Лукашенко.

О врагах Беларуси

Президент подчеркнул, что каждый из награжденных в боевых условиях доказал свою преданность стране, проявил истинный патриотизм, хорошо понимая, что за ними - Родина.

"Наши противники, если говорить прямо, враги, не гнушаются буквально ничем. Вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой", - заявил белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, противниками ставилась цель захватить Беларусь, которая не встала на колени, не дрогнула и ведет себя как Брестская крепость. "Ее надо разрушить или захватить. Средства все хороши, вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооруженного мятежа. Это как раз то, чему вы противостояли и противостоите", - сказал Президент.

"Если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать: перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами, - подчеркнул глава государства. - Если действуют по-прежнему, вопреки той логике, которая сложилась в последнее время в обществе, это враги. Не дай бог война - мы их увидим с повязками (которые носили коллаборанты и полицаи в годы немецко-фашистской оккупации Беларуси. - Прим. БЕЛТА), как это было в годы последней войны".

Александр Лукашенко также отметил, что серьезную обеспокоенность вызывают риски и вызовы, исходящие из глобального информационного пространства. "Идет информационная война. И здесь все средства хороши. И нам надо противостоять этому", - сказал он.

О переменах и Конституции

Президент считает неприемлемым заморозить ситуацию в стране и допустить период застоя, как это было в брежневские времена: "Некоторые наши военнослужащие (они так не говорят, но я скажу более жестко) не понимают: ну зачем Президенту этот референдум, ну зачем эта Конституция (обновление Конституции. - Прим. БЕЛТА), да не нужно это делать. Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов. - Прим. БЕЛТА) лозунг: "Перамены, перамены, перамены". И мы сказали: да, нужны перемены", - заявил глава государства.

"И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что даже и не это главное. "Мы и так на месте не стояли. Мы с вами создали первое суверенное, независимое государство. Что еще надо? Мы останемся в истории. Главное - что будет после нас, кто придет после нас, кто будет Президентом, какая система управления будет. И не дай бог это повторится (попытка расшатать государство и власть. - Прим. БЕЛТА), новое поколение удержит страну или нет? Актуальный вопрос", - заметил глава государства.

Он обозначил ряд вопросов о том, что будет после того, как в Беларуси изберут нового Президента: "Вы гарантируете, что придет человек, который будет спокойно двигать страну вперед? Кто гарантирует в этой ситуации? Когда с Запада нас давят, хотят порвать, разделить: это - в Польшу, это - туда, это - сюда, а то и целиком, как они говорят, присоединить Беларусь к Польше. Нас подогревают из Украины. Вы видите, что происходит. Не дай бог натовцы переступили бы границу оттуда, Россия в стороне не останется".

"Потому что здесь безопасность России, здесь соприкосновение с основным противником - натовским. Как видите, мы в таком окружении, что нам надо вертеться и всегда уметь чувствовать это все на кончиках пальцев для того, чтобы где-то не оступиться. Чтобы сохранить свою государственность", - заявил Президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что во всех этих вопросах иногда, образно говоря, приходится идти по очень-очень тонкому льду. "Поэтому нам надо выстроить дальше движение таким образом, чтобы новая власть не загубила государство как минимум", - резюмировал белорусский лидер.

Об ошибках власти и созданной в стране системе

Александр Лукашенко констатировал, что и он не святой, но за четверть века тем не менее не было допущено грубых системных ошибок: "Не сделали мы их. Да, были ошибки, недостатки. Мы первопроходцами были, нам негде было научиться чему-то. Поэтому не исключено, что были ошибки. Но системных ошибок мы не допустили. Мы не ломали, не крошили".

"Никакой диктатуры у нас в стране нет, я уже говорил. У меня нет ядерного оружия, у меня нет киберхакеров и прочего, чтобы я нажал где-то кнопку и весь мир перевернулся. Какая здесь диктатура?!" - отметил Президент.

Наряду с этим белорусский лидер признал, что в Беларуси выстроено очень жесткое управляемое государство. "Если бы мы этого не сделали, мы бы не создали это государство. Вы люди военные, меня понимаете", - подчеркнул он.

О будущей роли ВНС и отсутствии планов до смерти держать власть

Как известно, полномочия Всебелорусского народного собрания планируется отдельно прописать в обсуждаемом обновленном варианте Конституции. В связи с этим глава государства обозначил свое видение вопроса: "Молодые ребята тут сидят. Им строить эту Беларусь. Наше поколение многое сделало. И когда я говорю о Конституции, роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение - Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже, несмотря на его молодость (нынешние руководители Госсекретариата Совета безопасности, КГБ и МВД. - Прим. БЕЛТА), - мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство. Отойти на какие-то запасные позиции (военные меня поймут), чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться".

Александр Лукашенко подчеркнул: вопрос совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране. "Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом", - сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что на будущее важно гарантировать спокойную жизнь как для представителей силовых структур, так и общества в целом: "Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то Президент (все хороши, когда идут), власть портит людей, это правда. Испортился и начал крушить, ломать. А что будет с вами, людьми? Чтобы не вернулась середина 90-х, вы помните, когда люди боялись в погонах по Минску ходить. Когда я стал Президентом, мне пришлось на колено это все ломать после этих Шушкевичей и нацменов. Вот это не должно вернуться".

"Поэтому надо делать нормальную Конституцию. Без всякого двоевластия. Чтобы Президент был Президентом, главой государства, и так далее и тому подобное", - подчеркнул глава государства.

Всебелорусское народное собрание, по словам Александра Лукашенко, надо сформировать таким образом, чтобы оно представляло интересы всего общества. "Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах (если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране). Или предательство по типу Украины, когда Президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения", - сказал белорусский лидер.

"Какие это будут функции, полномочия, мы вместе определим", - добавил Александр Лукашенко.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Президент
Лукашенко одобрил продление соглашения с Россией об использовании узла связи в Вилейке
В Беларуси приняты дополнительные меры для развития национальной гарантийной системы
Фото из архива Лукашенко поздравил белорусских легкоатлетов-юниоров
Фото из архива Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко: я никогда не был предателем
Лукашенко объяснил, в чем он видит будущую роль Всебелорусского народного собрания
Главное
"Чтобы новая власть не загубила государство" - Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции
"Нужны движение вперед, перемены, но законные" - Лукашенко об актуальности референдума и новой Конституции
Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября
Странам ЕАЭС необходимо укреплять сотрудничество в условиях внешнего давления - Головченко
Топ-новости
Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой - Лукашенко
Лукашенко объяснил, в чем он видит будущую роль Всебелорусского народного собрания
Поддержка экспорта и общие рынки нефти и газа - Петришенко об итогах заседания Евразийского межправсовета
Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет - Гайдукевич
До +26°С ожидается в Беларуси 21 августа
Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата мира (U-20) в метании диска
Макей и Мезенцев обсудили белорусско-российское взаимодействие в союзном строительстве
Белстат при поддержке МНС работает над улучшением расчета индекса потребительских цен
Начальник БЖД о перевалке удобрений через альтернативные точки: пропускная способность достаточная
Страхар: взаимодействие государства и частного бизнеса дает новые точки роста экономики
В Беларуси намолочено более 6 млн т зерна
ЕЭК предложит странам ЕАЭС принять общие принципы обеспечения продовольственной безопасности
Белорусские легкоатлеты завоевали золото и серебро на юниорском чемпионате мира
Андрейченко о внесении предложений на личных приемах: люди понимают, что законы пишутся в диалоге
Минлесхоз определил порядок внесения сведений в единую госсистему учета древесины и сделок с ней
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.