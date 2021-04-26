Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы

26 апреля, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием", - отметил глава государства.

По его словам, более трети всех радиоактивных выпадений заняли почти четвертую часть территории Беларуси - это около четверти лесного фонда, более ста месторождений сырья и минералов, 265 тыс. га плодородных земель и 340 промышленных предприятий. Суммарный ущерб составил почти 33 бюджета республики 1985 года. Масштаб последствий для здоровья людей, как говорят врачи, только предстоит определить, отметил глава государства.

"В нашу жизнь пришло страшное понятие "зона отчуждения". Мы в одночасье узнали, что на этой земле нельзя было сеять и собирать урожай, нельзя было приносить домой дары лесов, потому что они таили опасность, в реках нельзя было купаться и ловить рыбу, в деревне тогда было опасно жить. В мирное время мы узнали, что такое боль потери родной земли", - сказал Александр Лукашенко. Почти в полутысяче населенных пунктов остановилась жизнь, более 300 тыс. человек потеряли свои дома, добавил Президент.

Он напомнил, что в свое время из-за границы советовали Беларуси закрыть на замок ту часть страны, которая пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени!" - заявил белорусский лидер.

В Беларуси выполнены 5 государственных чернобыльских программ. "Улучшая луговые земли, приводя в порядок населенные пункты, создавая современную инфраструктуру, мы возвращали к жизни гектар за гектаром. Сегодня мы видим, что количество населенных пунктов с превышением допустимых уровней радиационных проб снижается. Но главное, мы производим сельскохозяйственную продукцию, которую можно употреблять в пищу. Здесь живут люди, создаются семьи, рождаются дети", - сказал Президент.

Он отметил значительные достижения по возрождению белорусского Полесья, но вместе с тем обратил внимание, что предстоит еще много работы. "Я твердо знаю, что вместе мы эти задачи сможем решить. Мы сделаем все, чтобы в ближайшем будущем след техногенной катастрофы остался лишь в исторических хрониках и памяти о героях-ликвидаторах".

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