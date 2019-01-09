Лукашенко: главная ценность Беларуси - люди, которые своим талантом приумножают славу страны

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная ценность белорусского государства - это люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают славу страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда будем бережно относиться к своему культурному достоянию. Но главная ценность государства - это вы, наши люди, которые своим талантом, творчеством, трудолюбием приумножают его славу, вдохновляют соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами", - заявил Александр Лукашенко.

Понятие "духовное возрождение" стало гимном судьбы белорусского народа - Лукашенко Президент отметил, что на долю белорусской земли выпало много испытаний, но она всегда возрождалась и начинала процветать еще больше.

Во время вручения наград глава государства отметил, что в этот праздничный вечер во Дворце Республики чествуют людей с большим сердцем, отдающих свою любовь, внимание и теплоту детям с трудной судьбой, служителей церкви, подаривших Новому Завету новое звучание на белорусском языке.

"Благодарим коллективы, сохраняющие нашу самобытную культуру. Авторов и исполнителей, воспевающих любимый край в своем творчестве, - сказал Александр Лукашенко. - Отмечаем всех талантливых деятелей культуры, чьи проекты были признаны лучшими. Вручаем премию "Белорусский спортивный Олимп" сильным духом, волевым людям, посвятившим свою жизнь высоким достижениям отечественного спорта. Отдаем дань восхищения белорусским женщинам, их красоте, духовности, заслужившим мировое признание".

По итогам 2018 года присуждены четыре премии "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства По итогам 2018 года присуждены четыре премии "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

Награды удостоены авторы музыки и текстов песен Юлия Быкова и Евгений Олейник за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве, коллективы Библейской комиссии Белорусской православной церкви и Секции по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви комиссии Божьего культа и дисциплины таинств при Конференции католических епископов в Беларуси за издание книг Нового Завета на белорусском языке.

Александр Лукашенко вручает премию "За духовное возрождение" Юлии Быковой

Александр Лукашенко вручает премию "За духовное возрождение" Евгению Олейнику

Александр Лукашенко вручает премию "За духовное возрождение" священнослужителю Свято-Духова Кафедрального собора Сергею Гордуну

Александр Лукашенко вручает премию "За духовное возрождение" руководителю секции по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви комиссии Божьего культа и дисциплины таинств при Конференции католических епископов в Беларуси Яну Кремису

Лауреатами премии также стали коллективы Белорусского детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены девять специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Награды из рук главы государства получили представители Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, коллективы Поставского территориального центра социального обслуживания населения, Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, народного семейного ансамбля "Сваякі" филиала "Дом культуры агрогородка Юбилейный" Волковысского районного центра культуры и народного творчества

Спецпремии также вручены творческому коллективу бывших малолетних узников фашизма "Судьбы", народному инструментальному ансамблю "Несвижские ложкари", ведущему мастеру сцены Национального академического театра им. Я.Купалы народному артисту Беларуси Виктору Манаеву, обладательнице титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа" Марии Василевич, авторскому коллективу Федерации профсоюзов Беларуси в составе начальника управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Сергея Комадея, его заместителя Елены Голубевой, председателя Ганцевичского районного объединения организаций профсоюзов Натальи Кондратович.

Специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2018 года Президент вручил спортсмену-инструктору национальной команды по легкой атлетике Ольге Мазуренок, заместителю заведующего отделом спортивного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Борису Герстену, старшему тренеру-преподавателю по спорту отделения прыжков на батуте Гродненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 Ирине Барановской.

Бегунья, тележурналист и тренер - стали известны лауреаты премии "Белорусский спортивный Олимп" Спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Ольга Мазуренок удостоена премии за успешные выступления на международных соревнованиях, в том числе победу в 2018 году на чемпионате Европы по легкой атлетике.

После церемонии вручения наград для участников вечера состоялся праздничный концерт "Рождество. Родина. Возрождение". Основной темой, связывающей воедино все номера, стал образ рождественской и праздничной Беларуси, где живут талантливые и добрые люди. При этом каждое выступление представляло собой мини-спектакль.

Во время концерта были исполнены шедевры мировой и отечественной классической музыки, лучшие песни белорусских композиторов, хореографические зарисовки и литературные номера. На сцену вышли артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил, солисты Большого театра Беларуси Анастасия Москвина и Владимир Громов, финалист телепроектов "Талент краiны" и "Голос. Дети" Ярослав Соколиков, ансамбль "Песняры", певица Алена Ланская и другие белорусские артисты и творческие коллективы, в том числе лауреаты специальной премии Президента.

На концерте также выступил младший сын главы государства Николай Лукашенко. Вместе со своим преподавателем Еленой Осташкиной-Мысливчик он сыграл фантазию для двух фортепиано и голоса на темы песен из альбома "Куточак Беларусi" Евгения Олейника и Юлии Быковой, которая и исполнила попурри-композицию.-0-