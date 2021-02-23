Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Сочи

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитие переговоров, прошедших накануне, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство). Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне в Сочи лидеры двух стран провели неформальную встречу, которая продолжалась более шести часов как в классическом формате тет-а-тет, так и за катанием на лыжах и снегоходах, во время обеда. В том числе поднимались темы кооперации, торгово-экономического сотрудничества, интеграционной повестки дня, совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, включая производство в Беларуси российской вакцины.-0-