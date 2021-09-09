Лукашенко раскрыл суть союзных программ с Россией: от поставок энергоносителей до соцгарантий

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия являются полноправными партнерами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Центральной темой переговоров двух лидеров стало завершение работы над союзными программами. По словам главы государства, на переговорах были приняты все принципиальные решения.

"Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов (они будут обнародованы, это не секрет), выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как Президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы - полноправные партнеры", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что для всех компаний на рынках Беларуси и России должна быть честная конкуренция. "Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция, - обратил внимание Александр Лукашенко. - В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики".

В союзных программах, по словам Президента, также заложены решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.

Александр Лукашенко спросил критиков Союзного государства в Беларуси: что в принятых решениях плохого для белорусов? "А у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: где вы видите здесь "гирю на ноге Российской Федерации"? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все было нацелено на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку в этих разговорах. Наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что на переговорах удалось достичь взаимопонимания по всем основным направлениям. Правительства Беларуси и России безотлагательно займутся "дошлифовкой" некоторых моментов уже 10 сентября на заседании союзного Совмина в Минске.

"Если будут одобрены и согласованы "последние штрихи" (а мы в этом уверены), готовы утвердить пакет союзных программ на заседании Высшего госсовета Союзного государства", - подытожил Александр Лукашенко.-0-

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