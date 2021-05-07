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Президент
07 мая 2021, 10:43

"Главной опорой государства был и всегда будет человек труда" - Лукашенко вручил госнаграды

Глава государства вручил ордена Почет генеральному конструктору научно-технического центра МТЗ Андрею Стасилевичу
Глава государства вручил ордена Почет генеральному конструктору научно-технического центра МТЗ Андрею Стасилевичу

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения состоялась сегодня во Дворце Независимости. Глава государства отметил, что она проходит накануне самого святого для белорусов праздника - Дня Победы.

По его словам, в эти дни церемония чествования лучших тружеников страны наполняется особым смыслом, потому что фронтовой подвиг советских солдат был бы невозможен без титанического труда в тылу и особенно - после войны.

"Об этом мы всегда должны помнить и говорить поколениям, которые идут вслед за нами, - подчеркнул Президент. - Ведь кто были эти люди, которых мы сегодня называем тружениками тыла? В основном женщины, старики и подростки. Это на их плечи легла вся тяжесть работы в полях и на заводах", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что люди военного поколения смогли в сжатые сроки эвакуировать тысячи заводов на восток и наладить производство снарядов, танков, самолетов. "Они буквально жили в цехах, работали на износ. Отрывали от себя последнее, чтобы солдат нашей армии был вооружен, сыт, одет и обут", - отметил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, как после войны западная пресса предрекала стране не менее четверти века на полное восстановление. "Но наше старшее поколение отстроило города и села краше прежнего буквально за две пятилетки. Возвели в том числе фабрики и заводы, трудовые коллективы которых вы сегодня представляете и которыми гордится Беларусь, - БЕЛАЗ, МТЗ, Минский моторный завод, восстановили "Гомсельмаш". Да, это уже мы с вами их модернизировали, обновили оборудование и внедрили новые технологии, но основы и традиции заложили наши отцы и деды, создали целые школы, которые не могут сегодня повторить другие страны", - обратил внимание белорусский лидер.

"Накануне Дня Победы еще раз скажу: честь и хвала всем ветеранам войны и труда! Низкий поклон за фронтовой и трудовой подвиги", - сказал глава государства.

По его мнению, можно провести некоторые аналогии между событиями военного времени и теми вызовами, с которыми столкнулась Беларусь сейчас. Однако тогда враг был очевидным, зримым, а сейчас ситуация сложнее, поскольку противодействовать приходится скрытым силам. "Сегодня мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше, - отметил Президент. - На фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус - вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимает, наследниками какого героического поколения являются. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет", - констатировал Президент.

Глава государства поблагодарил руководителей трудовых коллективов за то, что в прошлом году они быстро разобрались, в какую пропасть деструктивные силы хотели столкнуть Беларусь. "Выводы мы сделали. Главной опорой государства был и всегда будет человек труда: рабочий, аграрий, инженер, конструктор, управленец. Каждый, кто занят в реальном секторе экономики", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент еще раз повторил свое утверждение о том, что основа белорусской государственности, успешного развития страны и процветания народа - неустанный созидательный труд на благо общества. "Только труд может обеспечить нам независимость и суверенитет, о которых мы говорим иногда всуе, не понимая сути и цены этого. В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле, на фабрике, на заводе. Это аксиома, которую должен с детства знать любой белорус, нацеленный на профессиональный успех. Так, как это знаете и понимаете вы. Люди, для которых созидание стало смыслом и делом всей жизни", - отметил белорусский лидер.

"Сегодня государственных наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры. А также целая группа доблестных офицеров Комитета государственной безопасности, которые делают все, чтобы наши граждане могли спокойно жить, работать и растить детей под мирным небом", - продолжил Президент.

По его словам, люди в погонах в последнее время смогли доказать, что они не зря едят свой хлеб. "Да, было тихо, спокойно четверть века. Потом нас решили попробовать на зуб. И впереди пошли люди в погонах, что естественно, - сказал глава государства. - И должен сказать, что они оказались на высоте".

"За какие заслуги мы их сегодня чествуем, наших чекистов, людей военных, думаю, объяснять сегодня не нужно, да и по многим направлениям пока нельзя. Эти события благодаря нашим средствам массовой информации у всех на слуху. Искренне рад, что имею возможность лично поблагодарить всех вас за значимый вклад в развитие Беларуси", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и пожелал им здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Отечества. "Пусть торжественная атмосфера, которая царит в этом зале, вдохновит вас на новые свершения, а ваши успехи будут примером для других. Прежде всего для энергичной, творческой, амбициозной молодежи", - сказал белорусский лидер.

Орденом Трудовой Славы награждены генеральный директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Василий Маркевич, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением БЕЛАЗа Сергей Лютов, а также работники Минского тракторного завода: оператор станков с программным управлением Петр Бабок, маляр Татьяна Жибуль, начальник корпуса сборки тракторов Леонид Самусевич.

Маляр МТЗ Татьяна Жибуль награждена орденом Трудовой Славы
Маляр МТЗ Татьяна Жибуль награждена орденом Трудовой Славы

Группа работников предприятий агропромышленного и промышленного сектора удостоена ордена Почета. Эту награду глава государства вручил, в частности, директору ОАО "Октябрь" Мстиславского района Петру Лавникову, руководителю фермерского хозяйства "Диана" Шкловского района Владимиру Малиновскому, директору коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Нива-Барсуки" Кировского района Ивану Рыняку, генеральному конструктору научно-технического центра МТЗ Андрею Стасилевичу.

Глава государства вручил ордена Почет генеральному конструктору научно-технического центра МТЗ Андрею Стасилевичу
Глава государства вручил ордена Почет генеральному конструктору научно-технического центра МТЗ Андрею Стасилевичу

В торжественной обстановке Президент также вручил дипломы о присвоении почетных званий. Среди тех, кто получил дипломы, - заслуженный деятель культуры заместитель директора - заведующий отделом музыкальных и литературно-художественных программ дирекции канала "Культура" Белорусского радио Национальной государственной телерадиокомпании Наум Гальперович, заслуженный деятель науки заведующий кафедрой патологической физиологии Белорусского государственного медицинского университета Франтишек Висмонт, заслуженный строитель заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, заслуженный работник сельского хозяйства директор ОАО "Нарочанские зори" Геннадий Кучко, заслуженный работник промышленности генеральный директор МТЗ Виталий Вовк, директор конструкторского бюро "Дисплей" Александр Войтенков.-0-

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