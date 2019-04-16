Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Франции Эммануэлю Макрону и народу этой страны в связи с разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что сообщение об этом происшествии сожалением и скорбью отозвалось в белорусском обществе. "Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры", - отметил Александр Лукашенко.-0-
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