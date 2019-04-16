Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Франции Эммануэлю Макрону и народу этой страны в связи с разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что сообщение об этом происшествии сожалением и скорбью отозвалось в белорусском обществе. "Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры", - отметил Александр Лукашенко.-0-

В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар Нотр-Дам-де-Пари - один из символов Парижа, расположенный в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы.

Шпиль Нотр-Дам-де-Пари обрушился при пожаре Территория вокруг собора оцеплена. Как написала в своем твиттере мэр Парижа Анн Идальго, "пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль".

Французские следователи выясняют причину возгорания в Нотр-Дам-де-Пари Французские следователи ведут допрос рабочих, которые производили ремонт в соборе Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар.

ФОТОФАКТ: Пожар в соборе Парижской Богоматери По предварительной информации, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы.

Эвакуированные святыни Нотр-Дам-де-Пари передадут в Лувр Среди святынь собора, которые удалось эвакуировать, - терновый венец, туника святого Людовика и несколько чаш. Спасенные ценности находятся в безопасном месте.

Три человека пострадали во время пожара в соборе Парижской Богоматери Среди пострадавших два сотрудника полиции и один пожарный. Их состояние пока неизвестно. Всего в тушении огня принимали участие около 400 пожарных.