Лукашенко: Запад никогда не простит Беларуси, что она выстояла под его давлением

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад никогда не простит Беларуси, что она выстояла под его давлением. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, они мне простить не могут это. Слушай, какой-то там Лукашенко в Беларуси, и мы его тут не свергли и не сломали страну. Конечно, они не простят", - убежден Президент.

Александр Лукашенко согласился с мнением журналиста, что если бы в Беларуси удалась попытка государственного переворота, то люди, которые шли под этими лозунгами, уничтожили бы все достигнутое в стране, ее экономику и социальную сферу.

"Копия была бы, как в Украине. Ты же видишь, что там происходит. Кошмар. А ведь мы же одинаковые были в этом плане. Но было бы хуже. Почему? Потому что все-таки Украина богаче: земли другие. Мы же северяне. И 30% природного газа они еще добывают. И какую-то нефть добывали. А у нас-то этого ничего нет. Поэтому у нас было бы еще страшнее. Поляки давно бы уже прибрали эту территорию, уже бы поляки были под Смоленском, как когда-то, - заявил Президент. - Все было готово. Натовские войска, американцы и прочие".-0-