"Мы это помним, и в этом наша сила" - выступление Лукашенко на митинге-реквиеме в Хатыни

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии

Уважаемые соотечественники!

Гости Беларуси!

Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой - это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей. Сегодня мы, представители разных поколений, религиозных конфессий, философских и политических взглядов, собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне.

Эта правда жестока, эта память тяжела. Вдумайтесь: оккупанты и их пособники-полицаи сожгли 9 200 белорусских деревень. Из них более пяти тысяч - вместе с жителями. И мы знаем с чего это все начинается: с идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных. Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом.

В этой памяти много боли и страданий, в ней трагический исторический опыт. Это факт: Вторая мировая была не просто войной, она стала планомерным истреблением наших славянских народов.

И в этот памятный вечер накануне очередной годовщины хатынской трагедии я хотел бы обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма. Пусть это единицы (как говорят, в семье не без урода), но такие, к сожалению, есть и в современной Беларуси.

Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм "нес на нашу землю цивилизацию"; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: "Иди и смотри!" Иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам "Тростенец", "Яма", "Красный Берег".

Смотри: глазами ребенка‚ выжившего под телом убитой матери; глазами детей, брошенных умирать в колодец; глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства; глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына; глазами повешенных беспомощных стариков.

Иди и слушай Хатынский колокол, в звоне которого воедино слились детские крики, материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов. Белорусов, испытавших нечеловеческие страдания, но не покоренных и не побежденных. Мы это должны с вами помнить всегда и не бояться в великие праздники, какая бы беда ни нахлынула на нас (пандемия ковид или прочие болезни), приходить в светлый День Победы и отдавать должное им, которые погибли ради нас. Потому что, если бы они не погибли, нас бы не было.

И пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир, как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять. И пока звучит этот колокол, Беларусь помнит.

Нам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила.

Вечная память убитым, замученным и растерзанным. И склоним же головы и почтим их память минутой молчания.-0-

Лукашенко: генетическая память белорусов стала настоящим национальным иммунитетом

"Иди и смотри!" - Лукашенко обратился к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма

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