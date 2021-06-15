Неожиданные поручения и кадровое решение: итоги поездки Лукашенко в Оршу

15 июня, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня в рамках рабочей поездки в Витебскую область посетил Оршу. Во время визита главы государства на мясоконсервный комбинат и фабрику художественных изделий были решены вопросы, которые долгое время оставались без ответа.

Оршанский мясоконсервный комбинат строит себе новый цех убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота. Это уникальное производство для Беларуси и рассказать главе государства было о чем. Но Президента интересовали не только бойкие доклады: как оказалось, сроки строительства цеха неприлично затянулись. По текущим планам его хотят сдать в ноябре этого года. Хотя изначально собирались ввести в эксплуатацию к 1 июля. Но в силу ряда обстоятельств - как субъективных, так и объективных - работы завершить не удалось. "Вы провалили, - констатировал Александр Лукашенко. - Значит, найти мое решение: там конкретно - ответственные, кто должностями, кто головой за что отвечает. За невыполнение поручения должны ответить лично".

Что стало причиной срыва сроков, Александр Лукашенко поинтересовался у каждого из докладчиков. Тут же было принято решение назначить нового руководителя предприятия - им станет нынешний исполняющий обязанности генерального директора Максим Бакуров. "Но это только потому, что не совсем ты виноват в провале этой стройки", - обратил внимание Президент. Причем он был удивлен, что комбинат долгое время работает без директора, особенно во времена, когда необходимо принимать важные управленческие решения.

Глава государства ознакомился со строящимися объектами на предприятии, особенно его интересовало, как будет налажен рабочий процесс в новом цеху и что будет со старыми производственными и хозяйственными зданиями. "Надо разумно подойти. Прежде всего подумать, нужна вам эта территория будет в перспективе или нет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сделать здесь, как ты говоришь, конфетку надо. Цех детского питания, как мне докладывали, хороший. Оставим крепкие помещения, выставим оборудование, если нужно, - и использовать. Надо подойти по-хозяйски, разумно".

На предприятии Президенту успели продемонстрировать ролик о развитии Оршанского района. В сюжете рассказывалось о появившихся объектах и планах по строительству новых. Но глава государства был настроен не столь оптимистично. Он заметил, что в районе строится много объектов, но тем проектам, которые будут приносить деньги, почему-то не уделяется должное внимание. "К концу года как раз этой темой займемся. Вы ответите за каждый квадратный метр", - предупредил Президент губернатора Витебской области.

Решения главы государства ждали на еще одном местном предприятии - Оршанской фабрике художественных изделий. Будущее этого производства Александр Лукашенко обсуждал недавно на встрече с экс-управляющим делами Президента Виктором Шейманом. У "Белвеста" были планы выкупить это предприятие и организовать там производство обуви. Однако Президент принял решение передать фабрику Оршанскому льнокомбинату к августу этого года.

"Фабрика с 1 августа поступает в распоряжение льнокомбината", - объявил о своем решении Александр Лукашенко, ознакомившись с состоянием дел на фабрике. Как оказалось, оно не соответствовало представлениям о современном производстве. Глава государства поручил в короткие сроки навести порядок на этом объекте, создать нормальные условия для работы людей. "К концу года фабрика должна иметь презентабельный вид", - подчеркнул он.

Президент пообещал еще раз лично посетить фабрику и проверить, как выполняются его поручения. Что касается интересов "Белвеста", то Александр Лукашенко поручил подыскать для предприятия участок, подходящий для организации производства обуви в любом городе Беларуси.

Особое внимание глава государства обратил на сохранение рабочего коллектива фабрики, где трудится много швей. На таких специалистов на рынке труда в Беларуси большой спрос. Тем более что работники фабрики имеют навыки работы с льняными тканями. "Мы отвратительно работаем с льном. Мы делаем прекрасные ткани при всех их недостатках, и в мире уже нет этих тканей. Это тяжелое, трудоемкое производство, - сказал белорусский лидер. - Мы делаем хорошие ткани. И, кстати, изделия из ткани умеем отшивать. Но мало. Надо агрессивнее работать. И пандемия - не было бы счастья, так несчастье помогло - она вам поможет, люди будут брать, если мы развернемся".-0-

Фото Максима Гучека и Павла Орловского