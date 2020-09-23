О белорусской нации, приоритетах и своей главной задаче - Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Лукашенко 23 сентября вступил в должность Президента Беларуси. Его инаугурации состоялась в зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Всего на мероприятие пригласили около семисот человек - высших должностных лиц, парламентариев, руководителей государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятелей науки, культуры и спорта.

По Конституции Беларуси Президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

Александр Лукашенко, положив правую руку на Коституцию, произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

"Белорусы ни в коем случае не хотят потерять страну"

Во время церемонии Александр Лукашенко заявил, что вступает в должность Президента Беларуси с чувством гордости за белорусов, "которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений".

Он отметил, что 2020 год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период. "Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - подчеркнул Президент. Читать далее

"Мы увидели, как взрослеет наша нация"

Глава государства считает, что долгое время белорусы воспринимали свою независимость как данность, ведь она досталась им легко и неожиданно. "Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что, находясь на краю мирового кризиса, необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в республике всегда, прийти к согласию ради будущего.

"И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу", - заявил глава государства. Подробнее

"Создание нового возможно только на базе достигнутого"

Во время церемонии инаугурации Александр Лукашенко отметил, что сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена государство не отказывалось от своей социальной политики и поддерживало граждан. По его словам, поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях.

Президент также подчеркнул важность того, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям. "У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого", - сказал он. Читать полностью

"Мы сами разберемся в наших проблемах и придем к согласию"

В числе государственных приоритетов Александр Лукашенко также назвал новое общество, "которое настроено на более активное продвижение общественно-политических инициатив". Он отметил, что сейчас идет работа над новой Конституцией, планируется создать условия для развития настоящей партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления.

"При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей. Основа нашего развития - воля народа, которая проявляется здесь, в своей стране. И мы сами без всякого внешнего участия разберемся в наших проблемах, придем к согласию, обеспечим сотрудничество всех слоев общества при соблюдении законности и взаимного уважения", - подчеркнул белорусский лидер. Подробнее

Он также отметил, что Беларусь, как любое сильное государство, останется открытой и дружелюбной. На перекрестке геополитических платформ страна намерена сохранить свою миротворческую миссию, заявил Президент.

Вслед за мировыми кризисами обязательно приходит развитие

По словам Александра Лукашенко, беспрецедентное внешнее давление только закалило государство, сделало его более решительным и бескомпромиссным в борьбе за свое, а чужого белорусскому народу не надо.

"Вслед за мировыми кризисами обязательно приходит развитие. Полагаю, что восстановление мировой общественной жизни будет стремительным, поэтому можем рассчитывать на скорый расцвет новых экономических, логистических, технологических и иных решений. Необходимо войти в этот "ренессанс", в полной мере воспользоваться его возможностями, развивая то, что нам под силу", - сказал глава государства. Читать далее

"Мы сделаем все, чтобы сберечь главное - мир на своей земле"

После инаугурации главы государства белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и Президенту. В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.

Александр Лукашенко обратился к солдатам и сержантам, курсантам и прапорщикам, офицерам и генералам, соотечественникам и гостям церемонии. "Вступление в должность главы государства - это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Беларуси. Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы, - сказал он. - Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное - мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей".

Президент подчеркнул, что в этих сложных условиях система обеспечения национальной безопасности выстояла и на деле доказала свою эффективность, готовность к отражению любых рисков, вызовов и угроз. "Мы еще раз доказали всем, что народ не зря тратил копейку на наше содержание, что мы не зря ели белорусский хлеб. Я как Главнокомандующий Вооруженными Силами обязуюсь отстаивать национальные интересы нашей страны, ее территориальную целостность, чего бы мне это ни стоило", - заявил белорусский лидер. Читать далее

"Вы, уважаемые друзья, выбрали благородную профессию. На вас смотрят родные и близкие, ваши детишки, миллионы белорусов, которые верят, что находятся под надежной защитой Вооруженных Сил страны. Доверие народа - это не просто высокая честь. Оправдать его - наш с вами смысл жизни. Да здравствуют наши славные защитники Отечества! Да здравствует наша любимая Беларусь! Ура!" - подытожил глава государства.-0-

Беларусь намерена сохранить свою миротворческую миссию - Лукашенко Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, как любое сильное государство, останется открытой и дружелюбной. "На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию", - подчеркнул он.