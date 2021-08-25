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25 августа 2021, 18:01

"Подвиг совершили". Под Минском с участием Лукашенко отметили 25-летие революции в комбайностроении

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Логойском районе побывал на поле хозяйства "Острошицы". Однако главной темой разговора все же было не текущее состояние дел на селе или ход уборочной, а знаменательная дата - 25 лет с тех пор, как в Беларуси при личном участии главы белорусского государства было принято решение о развитии отечественного зерноуборочного комбайностроения, передает корреспондент БЕЛТА.

О знаменательной дате главе государства 13 августа в Рогачевском районе напомнил генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Сергей Федорович, демонстрируя очередную новинку предприятия. "Он отсчитывает, когда мы начали революцию в комбайностроении. 25 лет назад 24 августа мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть. И мы, я помню, приспосабливали энергосредство "Полесье" (кормоуборочное) - вешали эту жатку, выводили трубы, чтобы зерно собрать", - вспоминал тогда Александр Лукашенко.

Принятое четверть века назад решение было тяжелым. Звучали мнения отказаться от производства собственной уборочной техники и закупать ее, например, в Германии. Теперь же в Беларуси есть целая линейка подобной техники мирового уровня, которые уже конкурируют с теми же немецкими.

Президент предложил подумать над тем, чтобы встретиться где-то в поле и "застолбить" эту дату.

Людям кушать нечего было. А без хлеба как?

И вот, спустя менее двух недель, глава государства снова в поле. "Мероприятие несколько символичное. Но посвящено весьма важному этапу в развитии нашего государства. Даже не сельского хозяйства. Мы хорошо помним, когда людям кушать нечего было, людей надо было накормить. А без хлеба как? Случилось так, что какой-то хлеб в поле был, а убирать его было нечем. И вот тогда принимались серьезные решения в плане того, чем убирать хлеб", - отметил Александр Лукашенко.

На представленной вниманию Президента линейке техники были как ультрасовременные новинки от "Гомсельмаша", так и модель того самого первого комбайна - КЗР-10 "Полесье-Ротор". "Надо его уже выводить из оборота и ставить на постамент - в музей. С этого все начиналось. А так посмотришь - красивый, и не скажешь, что он древний", - заметил глава государства.
Президент задержался на несколько минут у этого комбайна и, облокотившись на технику, вспомнил, как все начиналось: "Четверть века прошло. Я исходил из того, что чем-то надо убирать. Но не это главное. Главное, что мы начинали делать свои зерноуборочные комбайны. И коль вы не могли тогда ничего лучшего быстро сделать, остановились на этом".


Мечтал о том, что начнем делать свои комбайны. И мечта сбылась

Александр Лукашенко отметил: тем не менее, первый комбайн получился неплохим и бюджетным, что было особенно важно для хозяйств в те годы. "Потерь не было. Для меня это было самое главное, что комбайн идет, убирает зерно. Он в конце концов был даже не хуже немецких ГДРовских комбайнов (производства Германской Демократической Республики, существовавшей в Центральной Европе в 1949-1990 годы. - Прим. БЕЛТА). Я на них работал в свое время и увидел, что он (белорусский комбайн. - Прим. БЕЛТА) убирает не хуже. Поэтому было принято такое решение. Я понимал, что мы научимся это делать. Надо было начинать", - сказал он.

"Все можем сделать, особенно сейчас. Мир взаимозависимый. Сегодня не умеешь делать - завтра научишься: где-то купил, что-то скопировал, улучшил... - подчеркнул белорусский лидер. - Главное, я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны. Вот - мечта сбылась".

Главное - не бояться браться за дело. Акцент на импортозамещении 

Президент уверен, что главное - не бояться браться за дело и не думать, что что-то не получится. Прежде всего в вопросах импортозамещения. И яркий тому пример - отечественные комбайны, большая часть которых поставляется на экспорт. "Когда принимали решение, вообще катастрофа была. Приняли решение - создали комбайн. Это они совершили подвиг, - заметил глава государства. - "Гомсельмаш" стал другим, и люди другие - на голову выше. По всему миру поставляем технику. И в оборонке пришлось много чего делать. Но это не легче".

Ранее в этом месяце в Рогачевском районе Президенту продемонстрировали в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321). А в этот раз показали в том числе машину с системой автоматического вождения, где применена технология интеллектуального зрения: камеры и современная автоматика позволяют комбайнеру практически не отвлекаться на вождение и следить только за качеством уборки.

Александру Лукашенко также подарили уменьшенную копию того самого первого отечественного зерноуборочного комбайна.

В целом за 25 лет отечественному зерноуборочному машиностроению удалось достичь многого. Сегодня выпускаются 11 моделей техники в 75 модификациях. Еще 7 новых моделей в ближайшее время будут запущены в производство. 
По словам генерального директора "Гомсельмаша" Александра Новикова, если в прошлом году холдинг выпустил чуть более 1,8 тыс. самоходных машин, то за это первое полугодие - почти 1 тыс. единиц техники. "Планируем до окончания года выпустить 2 170 машин. У нас уже практически до середины следующего года сформирован пакет заказов", - проинформировал он Президента.

Александр Новиков рассказал главе государства о перспективах развития предприятия, совершенствовании существующих моделей комбайнов и разработке новых.

Александр Лукашенко напомнил о своем требовании активнее заниматься импортозамещением, хотя именно на "Гомсельмаше" в этом направлении сделано немало: за последние пять лет импортоемкость производства сокращена в два раза. 

"Это надо делать. А то мы железо сделаем, а умные узлы - гидравлика, электроника - покупаем на Западе. Надо самим это делать", - подчеркнул Президент.

На поле хозяйства "Острошицы" глава государства ознакомился с образцами зерноуборочных комбайнов, другой сельхозтехники и импортозамещающей продукции (комплектующих изделий к зерноуборочным комбайнам производства белорусских предприятий). Здесь были также продемонстрированы посевные агрегаты ОАО "Лидагропроммаш", входящего в холдинг "Гомсельмаш", и холдинга "АМКОДОР".

Ложка дегтя в бочке меда

Александр Лукашенко не смог обойти стороной и негативные моменты, отметив факты бесхозяйственного отношения к технике и урожаю во время уборочной. "Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность - это катастрофа. С этим надо заканчивать", - жестко предупредил глава государства.

Он также обратил внимание чиновников на вопросы наведения порядка в некоторых сельхозорганизациях, работу по выведению пока отстающих предприятий на должный уровень. В этом плане есть серьезные недоработки, уверен глава государства.

Президент также интересовался некоторыми аспектами хода уборочной кампании, прежде всего в Минской области.

Не пиара, а эксперимента ради: арбузы, картофель, травы, рапс и самое чистое молоко  
 
Сегодня во время рабочей поездки Александр Лукашенко упомянул и о своем приусадебном участке, на котором он не просто выращивает те или иные культуры, а экспериментирует - лично проверяет наработки белорусских ученых.

"Арбузы - это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты. Я начинал с одного голландского сорта. Вчера мы собирали 5 разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой. И когда-то, когда начал этим заниматься, сказал: придет время, мы будем это возделывать", - сказал глава государства.

 
Кстати, традиционно, согласно распоряжению Президента, урожай сладкой ягоды идет на угощение - в детские дома и пожилым людям.

"Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмомали Шарипович Рахмон прислал (Президент Таджикистана. - Прим. БЕЛТА). И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас", - заверил Александр Лукашенко.

Он отметил, что точно такой же подход у него и в отношении других культур, например новых сортов картофеля. "Потом собираю урожай и смотрю результат. Картофель, который наши ученые делают, - семена (суперэлиту я высеваю) - он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый - в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы...", - рассказал глава государства.

Он также отметил, что на его небольшой ферме самое лучшее молоко: "Конечно, там 13 коров. Она же не огромная. Но это самое чистое молоко". Александр Лукашенко рассказал, что если люди просят, то часть получаемого молока передается в том числе местным деревенским жителям.  

"То есть я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей - это вопрос номер один", - резюмировал белорусский лидер.-0- 
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Теги
Лукашенко сельское хозяйство сельхозтехника
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