Создание госкорпорации, экспорт и забота о крестьянах. Лукашенко заслушал доклад по "Белгоспищепрому"

Сейчас "Белгоспищепром" курирует свыше 25 классов экономической деятельности, основные из которых - производство сахара, кондитерских изделий, плодоовощных консервов для детского питания, растительных масел и жиров, алкогольных напитков и пива, солода, табачных изделий и соли. Удельный вес концерна в общей сумме уплаченных платежей в бюджет в целом по стране составляет около 7%. В него входят более 40 предприятий с численностью работников около 20 тыс. человек. "Конечно, это не Министерство сельского хозяйства или промышленности, но надо понимать, что это примерно 100 тыс. человек, если с семьями взять, которые живут благодаря этому концерну. И удельного веса в бюджете, и работающих людей у вас немало. Это говорит о важности этого направления экономики", - заметил Александр Лукашенко.







Самое главное - экспорт





Президент потребовал доложить четко и по существу, без каких-то долгих отчетов. "Просто отдельные позиции - что хорошо, что плохо. Есть и недостатки, есть и положительные факты. Меня интересует прежде всего производимая продукция и, самое главное, экспорт, за что отвечает вице-премьер. Он несет ответственность, координирует эту работу", - подчеркнул белорусский лидер.





Здесь, кстати, у предприятий "Белгоспищепрома" есть чем похвалиться. В 2020 году экспорт организаций концерна составил $404,3 млн, или 115% к показателю 2019-го, в январе - июне 2021 года - $172,6 млн. География экспорта в 2020 году расширена до 72 стран (53 страны в 2019 году). В прошлом году освоены 24 новых рынка сбыта, за январь - июнь 2021-го - 13 новых рынков.





Одно из основных перспективных и растущих направлений поставок - Китай. "Рынок Китая мы, можно сказать, покорили. И за 2020 год приросли в три раза. Уже поставки на $15 млн осуществили (по итогам прошлого года. - Прим. БЕЛТА). Думаем в дальнейшем еще нарастить объемы экспорта. Это кондитерка, алкоголь, пиво, сахар особенно. В прошлом году мы 20 тыс. т продали в Китай сахара, а в этом году договорились о 30 тыс. т", - рассказал журналистам Анатолий Бубен.





Развил тему заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин. Да, отечественные производители ведут целенаправленную работу на китайском рынке , адаптируют свою продукцию под китайского потребителя, но хорошую фору дают и прекрасные личные отношения между лидерами двух стран. "Там наша линейка продукции в связи с ментальностью и так далее вообще никак не приживалась еще 5-6 лет назад. Там другая упаковка нужна, другие вкусовые качества, вообще другой товар. То есть лапки куриные, которые мы когда-то перерабатывали здесь, там идут на ура. Но вот сыры там не идут, а у нас идут", - отмечает вице-премьер.





Теперь же все изменилось. С одной стороны, под вкусы китайцев постепенно подстраиваются в Беларуси - конфеты с низким содержанием сахара, и водка крепостью 69% и 77%, и зефир со вкусом имбиря… С другой, и отечественные поставщики меняют вкусовые восприятия потребителей Поднебесной, не в последнюю очередь благодаря имиджу белорусской продукции как максимально экологичной, натуральной и полезной.





Чтобы это не было желанием приватизировать аккуратненько мимо Президента





Александр Лукашенко радеет за государственную собственность. В вопросах приватизации Президент всегда осторожен, ведь главное - не навредить предприятию, трудовому коллективу да и интересам экономики страны в целом.





Глава государства на встрече обратил внимание, что ранее отдельные предприятия, подведомственные "Белгоспищепрому", были переданы в управление на местный уровень. "Я так понимаю, что эти предприятия в основном остались государственными. Меня всегда настораживал вопрос при передаче сверху вниз предприятий, чтобы это не было причиной и желанием их приватизировать аккуратненько мимо Президента и республиканских органов власти. Хотелось бы, чтобы меня тоже просветили на сей счет: так это, есть такие факты или нет?" - обозначил вопрос белорусский лидер.





Он также поинтересовался, как обстоят дела у производителей сахара - входящих в структуру концерна четырех белорусских заводов. В их модернизацию и обеспечение устойчивой работы государство за прошедшие годы вложило немалые средства.





"Мы знаем, что в прошлом году ситуация по продажам и ценам на сахар была не очень, но к концу года и в начале этого года цены на сахар просто подскочили. Какова ситуация у вас сейчас?" - поинтересовался Президент.





Крестьян просто по определению обижать нельзя





Предприятия "Белгоспищепрома" - переработчики продукции сельского хозяйства. Они же и получают конечную прибыль в виде добавленной стоимости, но в этой цепочке, предупреждает Александр Лукашенко, нельзя забывать про аграриев - тех сельчан, кто каждый день работает на фермах и в полях.







"Вы имеете тесные отношения, в силу того что получаете сырье от крестьян, с сельхозпредприятиями. Это уже, скорее, к вам, Александр Михайлович (вице-премьер Александр Субботин. - Прим. БЕЛТА), вопрос, какие у них есть проблемы в этом плане, не обижают ли они крестьян ", - отметил Президент.