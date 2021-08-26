Создание госкорпорации, экспорт и забота о крестьянах. Лукашенко заслушал доклад по "Белгоспищепрому"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена и заместителя премьер-министра Александра Субботина. Обсуждалось состояние дел в концерне, прежде всего производство продукции и экспорт, а также планы по преобразованию в государственную корпорацию.
Сейчас "Белгоспищепром" курирует свыше 25 классов экономической деятельности, основные из которых - производство сахара, кондитерских изделий, плодоовощных консервов для детского питания, растительных масел и жиров, алкогольных напитков и пива, солода, табачных изделий и соли. Удельный вес концерна в общей сумме уплаченных платежей в бюджет в целом по стране составляет около 7%. В него входят более 40 предприятий с численностью работников около 20 тыс. человек. "Конечно, это не Министерство сельского хозяйства или промышленности, но надо понимать, что это примерно 100 тыс. человек, если с семьями взять, которые живут благодаря этому концерну. И удельного веса в бюджете, и работающих людей у вас немало. Это говорит о важности этого направления экономики", - заметил Александр Лукашенко.
Самое главное - экспорт
Президент потребовал доложить четко и по существу, без каких-то долгих отчетов. "Просто отдельные позиции - что хорошо, что плохо. Есть и недостатки, есть и положительные факты. Меня интересует прежде всего производимая продукция и, самое главное, экспорт, за что отвечает вице-премьер. Он несет ответственность, координирует эту работу", - подчеркнул белорусский лидер.
Здесь, кстати, у предприятий "Белгоспищепрома" есть чем похвалиться. В 2020 году экспорт организаций концерна составил $404,3 млн, или 115% к показателю 2019-го, в январе - июне 2021 года - $172,6 млн. География экспорта в 2020 году расширена до 72 стран (53 страны в 2019 году). В прошлом году освоены 24 новых рынка сбыта, за январь - июнь 2021-го - 13 новых рынков.
Одно из основных перспективных и растущих направлений поставок - Китай. "Рынок Китая мы, можно сказать, покорили. И за 2020 год приросли в три раза. Уже поставки на $15 млн осуществили (по итогам прошлого года. - Прим. БЕЛТА). Думаем в дальнейшем еще нарастить объемы экспорта. Это кондитерка, алкоголь, пиво, сахар особенно. В прошлом году мы 20 тыс. т продали в Китай сахара, а в этом году договорились о 30 тыс. т", - рассказал журналистам Анатолий Бубен.
Развил тему заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин. Да, отечественные производители ведут целенаправленную работу на китайском рынке, адаптируют свою продукцию под китайского потребителя, но хорошую фору дают и прекрасные личные отношения между лидерами двух стран. "Там наша линейка продукции в связи с ментальностью и так далее вообще никак не приживалась еще 5-6 лет назад. Там другая упаковка нужна, другие вкусовые качества, вообще другой товар. То есть лапки куриные, которые мы когда-то перерабатывали здесь, там идут на ура. Но вот сыры там не идут, а у нас идут", - отмечает вице-премьер.
Теперь же все изменилось. С одной стороны, под вкусы китайцев постепенно подстраиваются в Беларуси - конфеты с низким содержанием сахара, и водка крепостью 69% и 77%, и зефир со вкусом имбиря… С другой, и отечественные поставщики меняют вкусовые восприятия потребителей Поднебесной, не в последнюю очередь благодаря имиджу белорусской продукции как максимально экологичной, натуральной и полезной.
Чтобы это не было желанием приватизировать аккуратненько мимо Президента
Александр Лукашенко радеет за государственную собственность. В вопросах приватизации Президент всегда осторожен, ведь главное - не навредить предприятию, трудовому коллективу да и интересам экономики страны в целом.
Глава государства на встрече обратил внимание, что ранее отдельные предприятия, подведомственные "Белгоспищепрому", были переданы в управление на местный уровень. "Я так понимаю, что эти предприятия в основном остались государственными. Меня всегда настораживал вопрос при передаче сверху вниз предприятий, чтобы это не было причиной и желанием их приватизировать аккуратненько мимо Президента и республиканских органов власти. Хотелось бы, чтобы меня тоже просветили на сей счет: так это, есть такие факты или нет?" - обозначил вопрос белорусский лидер.
Он также поинтересовался, как обстоят дела у производителей сахара - входящих в структуру концерна четырех белорусских заводов. В их модернизацию и обеспечение устойчивой работы государство за прошедшие годы вложило немалые средства.
"Мы знаем, что в прошлом году ситуация по продажам и ценам на сахар была не очень, но к концу года и в начале этого года цены на сахар просто подскочили. Какова ситуация у вас сейчас?" - поинтересовался Президент.
Крестьян просто по определению обижать нельзя
Предприятия "Белгоспищепрома" - переработчики продукции сельского хозяйства. Они же и получают конечную прибыль в виде добавленной стоимости, но в этой цепочке, предупреждает Александр Лукашенко, нельзя забывать про аграриев - тех сельчан, кто каждый день работает на фермах и в полях.
"Вы имеете тесные отношения, в силу того что получаете сырье от крестьян, с сельхозпредприятиями. Это уже, скорее, к вам, Александр Михайлович (вице-премьер Александр Субботин. - Прим. БЕЛТА), вопрос, какие у них есть проблемы в этом плане, не обижают ли они крестьян", - отметил Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя обижать людей, занятых в сельском хозяйстве. "И не потому, что вы лишитесь сырьевой базы. Вы ее никогда не лишитесь. Потому что государство будет делать все для того, чтобы эта сырьевая база была. Но крестьян просто по определению обижать нельзя. Они у нас не самые богатые", - акцентировал внимание белорусский лидер.
Наметился крен по созданию государственных корпораций
Весьма вероятно, что уже с 2022 года в Беларуси на базе "Белгоспищепрома" может быть создана государственная корпорация пищевой промышленности. Александр Лукашенко одобрил соответствующие планы, а соответствующий проект указа уже в начале сентября поступит в Совмин, обещает Анатолий Бубен.
"Президент сказал, что если экономически это будет целесообразно, то с нового года должна уже работать новая корпорация пищевой промышленности, - рассказал журналистам глава концерна. - Мы говорили о создании корпорации. Над этим уже идет работа. На Всебелорусском народном собрании премьер-министром была обозначена задача о создании корпораций в стране. Я считаю, это будет шаг вперед. И Президентом этот вопрос был поддержан. Он сказал экономически рассчитать целесообразность - что будет иметь государство от этого шага".
Анатолий Бубен утверждает, что корпорация позволит консолидировать силы и общими усилиями достичь более высоких результатов, а также получить больше прибыли и выпускать более рентабельную продукцию. Структурные изменения также дадут возможность открывать крупные представительства в разных регионах мира, включая Китай.
Но прежде чем дать добро, Александр Лукашенко подробно интересуется, не будет ли это реформой ради реформы: "В правительстве наметился такой крен по созданию государственных корпораций. Чем она, эта государственная корпорация, будет отличаться от нынешнего концерна? Концерн - это тоже государственное объединение. Корпорация так корпорация. Никто не против. Понятно, что от начала до конца вся цепочка сосредоточена по производству в одних руках. И продажи в том числе. И прибыль вы делите. И так далее. Но меня интересует: эта корпорация как идея или уже практика ложится на вашу "грешную" "Белгоспищепромовскую" землю?"
"Потому что реформа ради реформы никому не нужна. Она должна быть эффективной и приносить нужный, искомый нами результат. Прежде всего денежный. Должна прибыль увеличиваться, рентабельность, эффективность функционирования этого объединения", - подчеркнул белорусский лидер.
Переходим на рапсовое масло
Если "умаслить" главу государства в вопросах управления страной и распоряжения государственным имуществом еще ни у кого не получалось, то по части пищевых пристрастий "Белгоспищепрому" и его руководству это, похоже, удалось. Речь о рапсовом масле, которое бьет рекорды по продажам в Беларуси и все чаще заменяет на столе не только оливковое, но и более привычное нашим гражданам подсолнечное масло.
Неизвестно, поднималась ли эта тема во время рабочей встречи, но, как выяснилось, вкусы у Александра Лукашенко и Анатолия Бубена здесь сходятся. "Обязательно. Только рапсовое масло. Используем и для жарки. Уже забыли в семье, что такое подсолнечное масло", - рассказал журналистам председатель концерна.
Как сообщалось БЕЛТА, этот продукт предпочитает и Президент Беларуси, о чем он рассказал в июле на совещании по тематике сельского хозяйства: "Европейский союз не отказался от масла рапса из Беларуси, с удовольствием закупают. И наши уже начинают привыкать не к оливковому, не к подсолнечному, а к маслу рапса. Я лично в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой там чуть-чуть, но это наше, белорусское, на земле выращенное и очень полезное для здоровья. Европа понимает это, американцы понимают. Они огромные количества закупают масла рапса".
Анатолий Бубен рассказывает, что в отношении популяризации рапсового масла работа проведена очень серьезная и она дала свои результаты. Так, за последний год спрос на рапсовое масло вырос почти в 20 раз. Если за январь - июнь 2020 года предприятия концерна поставили на внутренний рынок около 78,8 т, то уже в первом полугодии 2021-го - 1 533,8 т этого продукта.
В таких странах, как, например, Германия и Израиль, потребление рапсового масла составляет около 90%. "А у нас до сегодняшнего момента потребление подсолнечного было 90%, - отмечает глава концерна. - Так как у нас рапс хорошо произрастает, мы получаем рапсовое масло для пищевых целей. Мы его и экспортируем, и полностью взяли на себя ответственность в обеспечении страны рапсовым маслом. Спрос на него есть. Оно дешевле, чем подсолнечное. И люди, распробовав, начинают все больше брать рапсовое масло".
По словам Анатолия Бубена, Министерство антимонопольного регулирования и торговли на следующий год дало заявку уже на 10 тыс. т рапсового масла для поставки в магазины.
Ранее в текущем году "Белгоспищепром" запустил социальный проект "Рапсовое масло на столе - здоровье всей семье!" Цель проекта - познакомить белорусов с высококачественным здоровым продуктом отечественных компаний. По своим свойствам рапсовое масло не уступает оливковому, а по содержанию полиненасыщенных жирных кислот даже превосходит его. Оно отнесено к лучшим пищевым растительным жирам по жирнокислотному составу.-0-