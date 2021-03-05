Безбарьерная среда должна закладываться в проект капремонта по умолчанию - Дорохович

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при подготовке проектов капитального строительства и ремонта должен по умолчанию предусматриваться комплексный подход к созданию безбарьерной среды. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович отметила, что на сегодняшний день при проектировании нового строительства по умолчанию должно быть предусмотрено понижение бордюрного камня, установка пандуса или подъемника, укладка тактильной плитки. То есть комплексное создание безбарьерной среды. Независимо от того, проживает ли по данному адресу человек с инвалидностью. Потому что доступная среда означает доступность для всех: и людей с малой мобильностью, ослабленных после болезни, пожилых, также родителей с детьми в колясках, велосипедистов. "Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, мы должны следовать заложенным в ней нормам", - подчеркнула Жанна Романович. И такой комплексный подход применяется в Минске уже с 2020 года. "Самая большая проблема сегодня - объекты капитального строительства. Думаю, мы будем инициировать, чтобы норма комплексного подхода была предусмотрена и при капитальном ремонте", - сказала она.

"Давайте посмотрим проекты 2021 года", - отреагировал Александр Дорохович. И поручил главам администраций районов столицы посмотреть по объектам капитального строительства, которые еще разрабатываются, чтобы в проектах не был забыт комплексный подход.

Жанна Романович также предложила реализовать в столице 3-5-летнюю программу "Доступный подъезд" с бюджетным финансированием. Через эту программу можно было бы принять меры по созданию доступной входной группы не только в домах, где проживают инвалиды, и не только в рамках капремонтов. Зампред горисполкома инициативу поддержал - теперь предстоит разработать саму программу.

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