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28 января 2021, 12:24

Червяков: развитие регионов станет ключевым направлением в ближайшем пятилетии

Александр Червяков. Фото из архива
Александр Червяков. Фото из архива
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28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Развитие регионов станет одним из ключевых направлений в ближайшем пятилетии. На этом сделал акцент в беседе с журналистами министр экономики Александр Червяков сегодня на областном собрании участников VI Всебелорусского народного собрания в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

"На ближайшее пятилетие одно из ключевых направлений - развитие регионов. Здесь формируется практически вся экономика, рабочие места. И от того, какие условия мы создадим в регионах, будет зависеть наше будущее. Поэтому акцент в программе социально-экономического развития - на развитии регионов", - сказал министр.

Александр Червяков подчеркнул, что в каждом регионе обращается внимание на потенциал, компетенции, конкурентные преимущества, которые есть у каждой территории. "Именно раскрывая этот потенциал, мы сможем найти новые направления, которые и станут драйверами развития регионов", - убежден он.

По словам министра, в Гомельской области в числе основных направлений для дальнейшего совершенствования - сельское хозяйство, машиностроение, IT-сфера. "Серьезное развитие получит частный бизнес. Его необходимо вовлекать в работу с крупными предприятиями, создавать кластеры, работать в направлении импортозамещения", - добавил он.

На собрании министр назвал основные положения социально-экономического развития страны до 2025 года. Он подчеркнул, что, очерчивая контуры будущей экономики, были определены три ее характерные черты.

Первая - государство продолжит сохранять социальную направленность, где главная цель - рост благосостояния людей. Основное внимание будет уделено доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья, а также высокотехнологичным услугам в медицине и образовании. Вторая - продолжится развитие индустриального потенциала в традиционных отраслях промышленности и сельского хозяйства, но только на новой технологической базе и цифровой основе. Третья - формирование новых высокотехнологичных отраслей и предприятий.

Участниками собрания в Гомеле стали первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, первый вице-премьер Николай Снопков, заместитель премьер-министра Юрий Назаров, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, трудовых коллективов региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Гомельскую область на форуме представят 310 делегатов.-0-

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