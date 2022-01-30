Мнение: по принципу социальной справедливости хочется увидеть отдачу от людей за помощь государства

30 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Беларусь помогает своим гражданам вне зависимости от их рода занятий, предоставляет социальные гарантии и помощь. Настала пора ответить благодарностью за поддержку и сделать для страны что-то полезное. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель председателя Лепельского райисполкома Виктор Азаренок, который побывал в Минске на Послании Президента народу и Национальному собранию Беларуси.

Представитель районной власти входит в смотровые и наблюдательные комиссии, которые работают с гражданами уязвимых категорий (членами многодетных семей, инвалидами, пенсионерами) и с теми, кто ведет асоциальный образ жизни. "Когда к нам обращаются люди, которые своими пагубными привычками загнали себя на дно жизни, а государство при этом обеспечивает их всеми социальными правами и гарантиями, то хочется спросить у них, что они сделали для страны. Это как раз касается момента личной ответственности за собственное здоровье, который вызвал такое бурное обсуждение на диалоговых площадках. Каждый из нас должен думать прежде всего о том, чем он может помочь сам себе, а затем требовать от госструктур поддержки. Ведь если говорить о социальной справедливости, то, на мой взгляд, это работает именно так: мы заботимся о себе, работаем на благо и развитие Беларуси, а государство делает все возможное, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне", - подчеркнул Виктор Азаренок.

Также он отметил, что его мысли по поводу так называемых беглых совпали с мнением Президента. "Это люди, которые встали на чужую сторону. Кто-то в силу своих внутренних убеждений, кто-то - из-за своих заблуждений. Еще сто лет назад во время становления советского государства некоторые россияне мигрировали в Европу, но никто из них не писал о том, что нужно разрушить, уничтожить их Родину. Сегодня мы наблюдаем совершенно другое отношение к своей стране. Там, на Западе, эти люди будут нужны кому-то еще некоторое время. А что потом? Только вернуться домой и покаяться, остаться рядом с родными, заняться своей жизнью", - выразил свое мнение Виктор Азаренок.

Он, коренной лепельчанин, который в свое время недолго поработал в столице, много лет назад вернулся в родные места и не желает уезжать оттуда в поисках лучшей доли. Как житель глубинки он считает правильным, что государство делает акцент на развитии регионов. "Нельзя убивать село, нужно развивать инфраструктуру в деревнях и агрогородках, и это как раз делается сегодня. Нужно стремиться, чтобы активная часть населения не перетекала только в города. Кто, как не мы, дает кадры для сельскохозяйственной отрасли? А сколько талантливых и грамотных руководителей вышло из регионов", - отметил зампредседателя райисполкома.

Еще одной темой, задевшей лепельчанина за живое, была интеграция с Россией. "У нас общие корни, и нам всегда было по пути с Россией. Мы, белорусы, как никто, сохранили свои исконные, славянские традиции. Настало наше время сказать, кто мы есть, показать, как важно сохранять связь с прошлым, чтобы передать будущим поколениям лучшие достижения наших предшественников. Сейчас с Запада приходят новоявленные веяния, пропагандирующие нетрадиционные семейные ценности. Когда нашим детям они навязываются, чтобы молодежь считала подобное нормой, я противлюсь таким переменам. Я считаю, что мы намного честнее и порядочнее, когда не принимаем этого, отстаиваем свое, исконное, близкое по духу", - подчеркнул Виктор Азаренок.-0-