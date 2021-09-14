Ананич: день 17 сентября стал символом нашей сплоченности, стремления к миру и взаимопониманию

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День 17 сентября стал символом нашей сплоченности, стремления к миру и взаимопониманию, заявила сегодня заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич во время круглого стола на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш диалог проходит в преддверии Дня народного единства. Этот праздник вошел в нашу жизнь как дань уважения к отечественной истории, как память об акте величайшей исторической справедливости - воссоединении Западной и Восточной Беларуси. День 17 сентября стал символом нашей сплоченности и стремления к миру и взаимопониманию, преемственности поколений, незыблемости и самодостаточности белорусской нации и государственности, - сказала Лилия Ананич. - При всех отличиях мы едины, вне зависимости от национальности, вероисповедания, социального статуса, образования, возраста. Мы едины в своем уважении к нашей любимой Беларуси, нашей Родине. Согласие, верность традициям и нравственным ценностям помогут нам преодолеть любые трудности и сохранить страну независимой и сильной".

По словам парламентария, мудрость, рассудительность, духовная общность были и остаются лучшими качествами белорусского народа. Нам очень важно сохранить мир и стабильность, лучшие традиции и достижения, которые этому способствуют. "Сохранение стабильных межэтнических отношений рассматривается на государственном уровне как одно из важнейших достижений государственного строительства. Национальная политика нашей страны основана на понимании белорусской нации прежде всего как согражданства, а не как этнической общности и не направлена на расширение числа тех сфер жизни, где национальный фактор мог бы иметь значение, - отметила она. - Неоднократно наш Президент подчеркивал: у нас нет национальных меньшинств, мы все граждане Республики Беларусь".

По словам Лилии Ананич, один из самых важных факторов межнациональной стабильности - четкая и последовательная политика белорусского государства в данной сфере общественной жизни. Это отражено и в национальном законодательстве.

"Ст. 50 Конституции закрепляет право каждого сохранять свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть принужден к определению или указанию национальной принадлежности. Согласно закону "О национальных меньшинствах в Республике Беларусь" не допускаются какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав и свобод граждан Республики Беларусь за их принадлежность к национальным меньшинствам, а также попытки ассимиляции против их воли. Республика Беларусь гарантирует гражданам, относящим себя к национальным меньшинствам, равные политические, экономические, социальные права и свободы. В том числе право на получение помощи со стороны государства в деле развития своей национальной культуры, изучения родного языка, право на сохранение национальных традиций, развитие профессионального и самодеятельного искусства, право занимать любые должности в государственных органах и другие", - подчеркнула депутат.

Лилия Ананич добавила, несомненно мы все ценим, что в нашей стране царит межнациональный мир и согласие. "Это результат взвешенной и последовательной политики государства. Таким единством нам надо дорожить и укреплять его всеми силами, средствами и возможностями. В том числе и в парламентском измерении", - констатировала она.

Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол на тему "Межнациональный мир и согласие как основа единства белорусского народа". Мероприятие проводится накануне празднования Дня народного единства в целях консолидации белорусского общества на основе идей суверенитета и независимости страны, изучения правоприменительной практики действующего законодательства в сфере межнациональных отношений и его дальнейшего развития.

В мероприятии участвуют парламентарии, уполномоченный по делам религий и национальностей, руководители крупнейших диаспор.

Во время работы круглого стола будет дан старт фотофестивалю под эгидой Палаты представителей для республиканских и региональных СМИ "В кадре - Год народного единства". Лучшие фото будут представлены в парламенте.-0-

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