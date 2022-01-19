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19 января 2022, 07:01

Картина дня: совещание по обновлению Конституции, экспорт медуслуг и итоги акции "Наши дети"

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Картина дня. 18 января

Предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции. Президент выступил за закрепление в Конституции обязанности граждан заботиться о своем здоровье. Глава государства также подтвердил планы провести референдум по поправкам в Конституцию в феврале.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня встретился с представителями гражданского общества Литвы.

"Вы всегда были хорошими соседями": зачем в Беларусь приехала делегация гражданского общества Литвы.

Минобороны рассказало иностранным атташе подробности о проверке сил реагирования СГ.

Экспорт белорусских медуслуг в 2021 году вырос на 20%.

Главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова подвела итоги масштабной благотворительной акции "Наши дети".

Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку "Год Тигра".

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Знаменательные даты 20 января

130 лет назад родился Ширма Григорий Романович, белорусский хоровой дирижер, фольклорист, музыкальный и общественный деятель, публицист, народный артист Беларуси (1949), народный артист СССР (1955), Герой Социалистического Труда (1977). Создатель и руководитель профессиональных и любительских хоровых коллективов, в т.ч. хора Белорусского студенческого союза в Вильно. Занимался культурно-просветительской и литературно-публицистической деятельностью. В 1926-1937 годах был секретарем Главного управления Товарищества белорусской школы. Организатор, издатель и автор печатного органа товарищества журнала "Беларускi летапiс". Собрал более 2 тысяч белорусских народных песен, издал ряд фольклорных сборников. В 1940 году организовал и до 1970 года возглавлял Государственную академическую хоровую капеллу Республики Беларусь, которая с 1978 года носит его имя. Лауреат Государственной премии Беларуси (1966, 1974). Умер в 1978 году.

130 лет назад родился Тарашкевич Бронислав Адамович, белорусский общественный и политический деятель, языковед, академик НАН Беларуси (1928). Автор первой "Белорусской грамматики для школ". Перевел на белорусский язык "Илиаду" Гомера и "Пана Тадеуша" А.Мицкевича. В 1921-1922 годах директор Виленской белорусской гимназии, один из руководителей и основателей Общества белорусской школы. В 1922 году избран послом (депутатом) сейма Польши, возглавил в нем Белорусский посольский клуб. С трибуны сейма защищал социальные и национальные права трудящихся Западной Беларуси. Выступал в западно-белорусской прессе с публицистическими статьями, посвященными актуальным вопросам национально-освободительного движения. В 1937 году арестован, в 1938 году расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1957 году.

70 лет назад родилась Аллегрова Ирина Александровна, российская эстрадная певица, актриса, народная артистка России (2010).

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