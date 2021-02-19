Ковалев: белорусская модель экономического развития доказала свою эффективность

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская модель экономического развития доказала свою эффективность, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда", посвященного итогам VI Всебелорусского народного собрания, профессор кафедры аналитической экономики экономического факультета БГУ Михаил Ковалев.

"Я как экономист, повидавший Советский Союз, переходную экономику, голосую за то, чтобы модель экономического развития, которая у нас есть, сохранилась. Возможно, она нуждается в каких-то косметических улучшениях. Но ее главная черта - социальная справедливость, и об этом Президент неоднократно говорил на ВНС", - рассказал Михаил Ковалев.

По его словам, для Беларуси характерна низкая степень расслоения общества. "Есть так называемый коэффициент Джини, который измеряет неравенство населения внутри страны. У Беларуси он равен 25%, и мы вместе со Словакией делим третье-четвертое место в мире из 190 государств. Вперед мы пропустили на десятые доли процента Чехию и Словению. Даже у скандинавских стран, таких как Дания, Швеция, этот коэффициент равен 27%. То есть мы были, есть и, как объявил Президент, будем социально справедливым государством, в котором равными правами пользуются все граждане, - отметил профессор - По гендерному индексу, равенству мужчин и женщин, мы занимаем 31-е место в мире. Я думаю, если бы кто-то делал рейтинг по равенству религий, мы вообще бы вошли в тройку мировых лидеров. Поэтому наша главная черта - социальная справедливость, и она помогла белорусской экономике достаточно быстро расти".

Михаил Ковалев подчеркнул, что доля небольшого белорусского государства в мировой экономике в 1995 году была всего 0,10%, а уже к 2014 году достигла 0,17%. "Где-то за 19 лет мы увеличили свою значимость в мировой экономике в 1,7 раза. Я посчитал и сравнил у соседей: в Польше, Литве - ничего подобного. Их увеличение существенно меньше. Да, поляки и литовцы живут чуть богаче нас - это так называемый валовой внутренний продукт на душу населения. Но если мы посчитаем, то окажется, что отличие было таким же и в 1995 году. Они стартовали с более высоких позиций. А мы их стали догонять", - пояснил он.

На взгляд эксперта, еще один успешный белорусский ориентир - экспортно ориентированная экономика.

"Экспорт в 1995-м, первый год президентской республики, был всего $5 млрд. А в 2012 году - $52 млрд, вырос более чем в десять раз. Сейчас, правда, цены на нефть упали, он несколько сжался. Но все равно, даже за все 25 лет наш экспорт вырос в 7 раз. Поэтому намеченное, что мы к концу пятилетки будем при любых ценах на нефть иметь $50 млрд экспорта, - достижимо. Как и скорректированная новая стратегия, что мы будем чуть больше продавать в страны Евразийского экономического союза и в Россию. Нам любой ценой надо скорректировать отрицательное торговое сальдо с Россией", - сказал он.

Михаил Ковалев отдельно остановился на одном из приоритетов будущей пятилетки - интеллектуальной стране. "Запланированы очень хорошие проекты с китайцами в биотехнологической корпорации. Даже в трудный ковидный год наше сельское хозяйство добавило почти 5%, наш экспорт молочки и мяса за счет Китая вырос почти на 5%. Поэтому понятно, что нам нужны те новые корма, которые делает биотехнологическая корпорация. И нужно, чтобы Парк высоких технологий, который стал одним из мировых лидеров по компьютерным программам, продолжал тот бурный рост, который выразился в $2,5 млрд. Уверен, что и этот сектор экономики будет развиваться успешно. Наверное, мало было сказано о том, как много мы стали получать от транзита услуг. Приведу только одну цифру: когда мы перешли к президентской стране, экспорт транспортных услуг был всего $200 млн, сегодня он уже $4 млрд. Это в первую очередь, конечно, благодаря полумиллиону контейнеров, перевезенных из Китая в Евросоюз по территории нашей страны. Поэтому, я считаю, что белорусская модель доказала свою эффективность, и надеюсь, что она будет сохранена в будущем. Но понятно, как правильно сказал Президент, перемены и адаптация к ситуации всегда нужны", - заключил он.-0-

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