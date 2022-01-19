Лакиза: к изданию готовятся очерки по истории белорусской государственности

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны гордиться своей историей и максимально широко ее популяризировать, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" директор Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук, доцент Вадим Лакиза.

"Первое, что мы запланировали на 2022 год в Институте истории, - подготовка и издание очерков по истории белорусской государственности. По первоначальному заселению Беларуси, а дальше вехи, которые были обозначены на совещании у Президента: Полоцкое, Туровское княжества, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, национальная форма белорусской государственности, отдельные личности. И вот в этих кратких очерках будет в достойной форме изложена наша история - то, чем мы должны гордиться, знать и максимально широко популяризировать не только на территории Беларуси, но и за ее пределами", - сказал Вадим Лакиза.

Чтобы такие книги и дальше были широко использованы, а в их подготовке принимали участие лучшие представители общества, которые занимаются научно-исследовательской работой, в том числе школьники и студенты, - проводятся научно-практические конференции.

"Я назову только основные, которые будут проводиться Институтом истории совместно с районными исполнительными комитетами, вузами. Ошмяны, Смолевичи, Островец, Сенно, Каменюки, Брест, 40 лет всемирно известному комплексу "Берестье", Минск - 955 лет, Полоцк - 1160 лет (совместно с Полоцким государственным университетом на их базе будем проводить такую конференцию). В Национальной академии наук решили 5 мая совместно с 174-й столичной гимназией, Белорусским педагогическим университетом имени Максима Танка, администрацией Московского района Минска и нашими коллегами из-за рубежа провести уже 15-ю конференцию, приуроченную к событиям Великой Отечественной войны глазами молодежи, - отметил директор института. - Планируется предварительная встреча о крупном научно-исследовательском проекте под эгидой научно-практического центра при Генеральной прокуратуре, Академии наук, архивов. Рабочее название - "Геноцид белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Историко-правовой аспект". Это экономисты, юристы, историки, архивисты, Следственный комитет, прокуратура. Чтобы ввести в оборот то, что мы еще не использовали. Чтобы это было на выходе крупное издание и обязательно электронный каталог всех материалов, использованных в нашей работе".

"В Год исторической памяти у нас уже несколько было встреч с районными исполнительными комитетами. И мы видим заинтересованность на местах: в районах, в областях людей, которые тянутся к историческим знаниям и хотят максимально участвовать в этой работе", - сказал Вадим Лакиза.-0-

Данилович: в любом историческом периоде нам есть чем гордиться

Фото Павла Орловского