Ластовский: главная причина киберпреступлений - недостаточная цифровая грамотность граждан

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная причина киберпреступлений - недостаточная цифровая грамотность граждан, заявил старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Александр Ластовский во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Борьба с кибепреступностью".

"Каждый из нас понимает, что такое гигиена в целом. Это свод обязательных действий для того, чтобы поддерживать здоровым организм и тело. И сейчас мы все должны привыкнуть к такому понятию, как цифровая личность, цифровая гигиена. Если обратиться к статистике, то в последние годы растет количество преступлений в киберсфере. Например, с начала этого года совершено уже около 10 тыс. преступлений. Причем практически 90% из них приходится на так называемые мошеннические звонки, когда под видом сотрудника банка либо правоохранительных органов мошенники пытаются выманить у граждан информацию: получить реквизиты доступа к их банковским счетам, чтобы похитить деньги", - рассказал Александр Ластовский.

Главная причина, по которой такие преступления происходят, - недостаточная цифровая грамотность граждан. "Для нас звучит дико передать на улице незнакомцу банковскую карточку, но почему-то в цифровом мире мы делаем это совершенно спокойно. Парадокс, но по телефону мы сообщаем личные данные", - отметил старший оперуполномоченный.

Александр Ластовский подчеркнул, что в последнее время участились звонки, когда мошенники представляются сотрудниками милиции. "Буквально на днях поступили два обращения от граждан. В первом случае девушка, во втором - директор коммерческой компании рассказали одну и ту же историю. С разницей буквально в час им позвонил неизвестный, назвался сотрудником управления К и попытался узнать реквизиты банковских платежных кар. В первом случае девушка была наслышана о такой проблеме и сразу прекратила разговор. А директора компании спасло то, что у него при себе не оказалось карточки. Мошенник пообещал перезвонить ему позже. Но потом мужчина сообразил, что в отношении его пытался действовать мошенник, и сообщил об этом нам. Естественно, мы подтвердили, что такого сотрудника у нас нет", - добавил старший оперуполномоченный.-0-

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