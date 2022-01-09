Марзалюк: проект Конституции создает новые социальные лифты и возможности

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции создает новые социальные лифты и новые возможности, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, сообщает БЕЛТА.

"Референдум - это прямая демократия, прямое обращение к народу и стремление посоветоваться со всеми о стратегических аспектах будущего страны", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, Конституция, по которой сегодня живет страна, не требует коренных переломов. За 25 лет она показала свою эффективность. "Многие воспринимают нынешний уровень благосостояния, возможность зарабатывать и развивать свой бизнес без рэкета и насилия как нечто само собой разумеющееся. Это результат 25 лет жизни по Конституции, с теми изменениями, которые были приняты на референдуме, - отметил депутат. - Наш народ изменился, выросло несколько поколений. Государство слышит запросы конструктивно настроенного общества".

Игорь Марзалюк подчеркнул, что проект Конституции создает новые возможности, новые социальные лифты. "Дает возможность для более широкого привлечения в политическую жизнь партий, настоящих, жизнеспособных, но своих национальных партий. Если вы возьмете преамбулу, несколько статей, посвященных исторической памяти, исторической политике - это и есть каркас белорусской национальной идеи и национальной идеологии как системы ценностей для всех. Вот это важно. И другой момент - понимание того, что мы можем дальше развиваться", - дополнил он.

Стратегия на будущее - в этом самое важное значение проекта Конституции, заключил Игорь Марзалюк.-0-

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