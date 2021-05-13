Минздрав: по улучшению репродуктивного здоровья белорусов ведется большая работа

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется большая работа по улучшению репродуктивного здоровья белорусов, борьбе с бесплодием. Об этом сообщил сегодня начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Дмитрий Лазарь на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню семьи, передает корреспондент БЕЛТА.

Рождаемость в Беларуси снижается: по сравнению с 2019 годом в 2020-м родилось на 6,2% меньше детей. Всего в минувшем году на свет появились 82 124 ребенка. Принимаются меры по преломлению этой тенденции.

"Особую озабоченность вызывает высокий уровень бесплодия - он составляет 14%. Выявлена прямая связь с возрастом и гинекологическим анамнезом женщин, состоянием репродуктивного здоровья женщин и мужчин. За последние 20 лет число женщин, страдающих бесплодием, выросло: с уровня 456,5 на 100 тыс. женского населения в возрасте 18-49 лет в 2009 году до 688 - в 2020 году", - привел цифры Дмитрий Лазарь.

Мужчины редко обращаются за медпомощью, поэтому небольшой показатель мужского бесплодия - не повод для самоуспокоения.

Гарантирована в республике и одна бесплатная попытка ЭКО. Снижается число абортов, в том числе благодаря внедренному предабортному психологическому консультированию.

Обеспечиваются и прочие гарантии защиты прав материнства и детства, много сил и средств вкладывается в совершенствование систем ранней диагностики и лечения патологий у будущих родителей и плода, выхаживания младенцев. Ультразвуковой скрининг беременных позволяет ежегодно выявлять около 1,5 тыс. случаев врожденных пороков развития.

Возобновлено проведение партнерских родов, в родовспомогательных учреждениях сразу после рождения рядом с матерью находятся 90% младенцев.

Внедряются различные меры семейно ориентированной медпомощи новорожденным: максимальная возможность госпитализации мам по уходу за детьми, поддержка грудного вскармливания, активное вовлечение матери в процесс выхаживания новорожденного, особенно недоношенного. В том числе внедрен передовой метод выхаживания "кенгуру" на первом этапе реабилитации малышей. Работает школа родителей недоношенных детей.

В этом году в Беларуси начинается акция "Больница, доброжелательная к ребенку": лучшее учреждение по итогам мониторинга получит соответствующий сертификат, который засвидетельствует максимально комфортные условия для детей.-0-

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