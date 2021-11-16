Представитель Генштаба: польские силовики применили спецсредства с токсичными химикатами

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские силовики применили спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Об этом журналистам заявил заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Малык, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия. Необдуманное применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения. Наибольшую опасность это представляет для людей, имеющих хронические заболевания данных органов", - рассказал Игорь Малык.

По его словам, у военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в данных условиях. "Тем более что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку", - добавил замначальника штаба.-0-