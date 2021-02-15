Участник ВНС: строить будущее белорусы должны на фундаменте единых ценностей - патриотизме

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строить будущее белорусы должны на прочном фундаменте единых ценностей, приоритетов и устремлений - патриотизме. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов на VI Всебелорусском народном собрании.

Офицер в третьем поколении, более 35 лет жизни посвятил службе Отечеству, из них 30 лет в системе военных комиссариатов. Учетно-призывная и военно-мобилизационная деятельность подразумевает общение с людьми.

"Я уверен, что строить свое будущее мы должны на прочном фундаменте единых ценностей, приоритетов и устремлений. Этот фундамент - патриотизм. Озвученные на собрании предложения по программе патриотического воспитания свидетельствуют о том, что это не только моя личная позиция, это реальная необходимость, в которой убеждены все, кто любит Беларусь", - подчеркнул он.

За всю историю развития белорусский народ выдержал много испытаний, не понаслышке знает истинную цену возможности жить и спокойно трудиться под мирным небом на родной земле. "Важность и непреходящую значимость патриотического воспитания молодого поколения постоянно подчеркивает наш национальный лидер Александр Лукашенко", - отметил Андрей Кривоносов.

По словам делегата, события 2020 года показали, что не все граждане имеют моральный иммунитет против разрушительного воздействия глобального информационного противоборства. "В современном мире мы вынуждены сталкиваться с такими деструктивными явлениями, как фальсификация и переписывание истории, культ потребительского отношения к жизни, жесткие политические технологии, манипуляция массовым сознанием. В этой сложной обстановке каждому из нас необходимо осознать, что патриотическое воспитание наших детей - это наше общее дело, которое, как и защита Родины, должно носить всенародный характер. Мы просто обязаны выступить единым фронтом на защиту нашего народа и государства", - сказал он. И это, по мнению Андрея Кривоносова, задача всех конструктивных сил общества: будь то армия или конкретное предприятие, политическая партия или общественное объединение, церковь или семья. При этом необходимы единая стратегия и комплексный межведомственный план совместных действий. Ориентиром может стать программа, благодаря которой каждый будет четко понимать свои роль и вклад в воспитание молодого поколения.

"Соответствовать этой задаче должна и нормативно-правовая база патриотического воспитания, начиная с Конституции. В ней должны появиться положения о том, что государство обеспечивает необходимые условия, способствующие формированию патриотизма и гражданственности белорусской молодежи", - предложил участник ВНС.

Также Андрей Кривоносов акцентировал внимание и на духовной составляющей патриотического воспитания. "Все мы видим, какие значительные силы и средства привлекаются, чтобы разрушить традиционную систему ценностей нашего народа и подорвать самые глубинные ее основы", - сказал он.

Военный комиссар считает целесообразным рассмотреть вопрос об увеличении количества учебных часов по предметам социогуманитарного цикла, в частности, уделить больше учебного времени изучению истории Великой Отечественной войны. Это будет способствовать формированию патриотизма и гражданственности молодежи. "Ведь если мы сами не расскажем нашим детям истину, не разъясним самые важные вещи, то за нас это сделают другие в выгодном для них свете", - подчеркнул он.

Андрей Кривоносов уверен: все намеченное в стране получится. "Ведь, несмотря на все выпавшие невзгоды, белорусский народ под руководством национального лидера не рухнул в бездну глобального обмана и провокаций, сохранил государственность, не разрушил свой дом - суверенную и развивающуюся страну", - резюмировал он.-0-

Делегатов ВНС объединяет желание сделать больше для развития страны - мнение