Выборы Президента Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 9 августа, основной день голосования на выборах Президента Беларуси.

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. ЦИК сформированы 153 территориальные избирательные комиссии и 5723 участковые комиссии. Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 231 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 - в воинских частях и 44 - за пределами Беларуси. Главные события дня в обзоре БЕЛТА.

08:00. Участки для голосования открылись в Беларуси

Участки продолжат работу до 20:00. На выборах образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом. На тех, что открыты в воинских частях (13), а также санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (231). На нынешних выборах смогут проголосовать 6 844 932 человек. Следить за ходом избирательной кампании будут 248 международных и почти 50 тыс. национальных наблюдателей. Читать далее

Участок для голосования в Минске

Витебск

Гродно

Брест

Гомель

Могилев

Фото Александра Хитрова, Оксаны Манчук, Вадима Якубёнка, Сергея Холодилина, Максима Гучека, Олега Фойницкого, Леонида Щеглова