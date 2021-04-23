Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом с рекордом страны

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменка из Гомельской области Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат победительницы - 1 мин. 06,62 сек. Таким образом, она улучшила национальный рекорд, который установила в утренней программе турнира (1 мин. 07,51 сек.). Серебро на счету Арины Сысоевой из Латвии - 1 мин. 09,72 сек. Бронзу выиграла Ангелина Малащенко из Гомельской области - 1 мин. 10,41 сек.

Дистанцию 100 м на спине быстрее других проплыл Никита Цмыг. Спортсмен из Могилевской области показал итоговое время - 54,57 сек. Виктор Стаселович из Минска занял второе место - 54,61 сек. Замкнул тройку призеров Иван Адамчук из Брестской области - 55,62 сек.

В стартах на 50 м на спине золото выиграла россиянка Дарья Устинова - 28,95 сек. Дарина Зевина из Украины - вторая (29,21 сек). Третье место у Татьяны Клецовой из Могилевской области - 29,80 сек.

У мужчин 50 м брассом быстрее всех преодолел Илья Шиманович из Минска - 26,89 сек. Россиянин Кирилл Стрельников выиграл серебро - 27,04 сек. Кирилл Шкурко, выступающий за команду Гомельской области, стал третьим - 28,44 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится по 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира - 2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэнду.

В споре за награды принимают участие 343 спортсмена из Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Украины.-0-