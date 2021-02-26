Более 70 белорусских атлетов выполнили квалификационные нормативы на Игры в Токио

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационные нормативы на Игры в Токио выполнили 74 атлета в 16 видах спорта. Об этом заявил сегодня министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на Олимпийском собрании, которое проходит в НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Квалификационные нормативы на Игры в Токио выполнили 74 атлета в 16 видах спорта. Отбор на Олимпиаду возобновился в ноябре 2020 года и в некоторых видах спорта продолжится до конца июня 2021 года. Основная задача на данном этапе - успешное завершение квалификационного отбора и формирование конкурентного состава белорусской спортивной делегации. В видах спорта, где лицензии являются не именными, в состав команды будут включены те, у кого будет самый высокий уровень готовности к Олимпиаде, вне зависимости от того, кто завоевал лицензии. К завершению олимпийского отборочного периода планируется завоевание порядка 110-120 лицензий", - отметил глава спортивной отрасли.-0-

Сергей Ковальчук

Перспективы на завоевание олимпийских наград в Токио есть - Ковальчук