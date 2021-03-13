Команда профсоюзов Беларуси выиграла эстафету среди любительских команд на "Минской лыжне - 2021"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда профсоюзов Беларуси выиграла эстафетную гонку 4х2 км среди любительских команд на зимнем спортивном празднике "Минская лыжня - 2021", передает корреспондент БЕЛТА.

Дружина, за которую выступали Марина Морозова, Лариса Евсейчик, Сергей Крино и Алексей Максимович, показала результат 35 мин. 25,6 сек., допустив 5 промахов на двух огневых рубежах.

Второе место занял коллектив работников налоговых органов в составе Вероники Черняевой, Елены Алешкевич, Виталия Луковского и Александра Игнатенко (37 мин. 46,9 сек., 18 промахов).

Третье место на пьедестале оставила за собой дружина любителей хоккея №1, ее цвета на лыжне защищали Елена Казак, Ксения Санкович, Алексей Крутиков и Дмитрий Басков (41 мин. 57,2 сек., 8 промахов).

Биатлонные эстафеты включают четыре этапа, на каждом из которых участник проходит два км (2 круга по 1 км) с двумя огневыми рубежами. Стрельба (5 выстрелов без дополнительных патронов) производится с расстояния 50 м из малокалиберной винтовки по биатлонным мишеням диаметром 11,5 см. За каждую незакрытую мишень участник должен пройти еще штрафной круг (50 м).

Во время физкультурно-спортивного праздника организованы торговые точки и концертно-развлекательная программа для зрителей, спортивные и масленичные конкурсы, выступления артистов эстрады, ансамбля народной музыки, шоу-балета.

Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая - Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск - Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. человек.-0-

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