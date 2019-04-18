В Австралии создали устройство, позволяющее избавиться от депрессии и улучшить настроение

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые и инженеры из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) создали гаджет, позволяющий значительно улучшить настроение и избавить человека от депрессии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал
"Наше устройство необходимо, прежде всего, людям, находящимся в депрессии. Если все упростить, то можно сказать, что наше устройство возвращает мозг, находящийся в угнетенном состоянии или в депрессии, в его нормальное состояние нейропластичности. Можно сказать, что в каком-то смысле он восстанавливает реакцию мозга на окружающий мир", - рассказала телеканалу профессор школы психиатрии UNSW Колин Лоо.
По словам разработчиков, в первую очередь изобретение будет полезно для жителей удаленных регионов, которые не всегда имеют возможность вовремя обратиться за помощью к специалисту, когда у них происходит ухудшение психического или психологического здоровья.
Устройство уже опробовали на себе 34 человека, которые наблюдаются у психологов или психотерапевтов. По мнению врачей, результаты испытаний были весьма обнадеживающими.
"Конечно, до запуска устройства в производство еще далеко. Мы должны досконально изучить все, даже весьма отдаленные последствия электрического воздействия на мозг. Но у нас определенно есть база для дальнейших исследований", - рассказал телеканалу доктор Мартин Сейл из квинслендского Института мозга.
Исследователи уверены, что данное портативное устройство, которое можно взять домой и использовать самостоятельно, способно значительно улучшить состояние людей, страдающих от депрессии.-0-
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