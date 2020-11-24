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24 ноября 2020, 20:04

Серьезная роль в борьбе с COVID-19 отводится местным властям - ВОЗ

Фото из архива
Фото из архива
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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезная роль в борьбе с COVID-19 отводится местным властям, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время виртуального брифинга для русскоязычных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все зависит от ситуации на местах, мы не можем обобщать", - сказал Ханс Клюге, отвечая на вопрос, стоит ли странам усилить меры в борьбе с коронавирусом нового типа. Если смотреть с общеевропейской точки зрения, то ответ положительный, продолжил он. Несмотря на то, что в ряде стран ситуация стабилизируется или улучшается, смертность от COVID-19 за последние две недели увеличилась на 18%, что вызывает обеспокоенность.

По словам главы Европейского регионального бюро, важно проводить оценку рисков не только в отношении отдельной страны. "Зачастую в регионах одной страны ситуация существенно отличается. Если где-то ситуация выходит из-под контроля, это совсем не означает, что вся страна должна быть помещена под карантин. Можно принимать местные, секторальные своевременные жесткие меры. Многое находится в руках местных властей, и мы должны работать солидарно", - отметил он.

Сотрудник координационного штаба по реагированию на пандемию европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко затронул вопросы, касающиеся амбулаторного лечения пациентов. По его словам, многие страны приняли решение о госпитализации пациентов только с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания, чтобы снизить нагрузку на системы здравоохранения. Для пациентов с легким течением заболевания ВОЗ рекомендует симптоматическую терапию. В частности, антипиретики при температуре, обильное питье, адекватное питание. Амбулаторным пациентам не рекомендуется бесконтрольный прием антибиотиков для профилактических и лечебных целей, потому что они в лечении COVID-19 не работают.

В августе ВОЗ опубликовала клинический протокол по амбулаторному ведению пациентов с COVID-19. Это достаточно обширный документ, который включает ряд аспектов - начиная от инфекционного контроля до утилизации медицинских отходов.

Главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд в свою очередь обратила внимание, что все пациенты, которые в этом нуждаются, должны быть госпитализированы. "Это актуально и справедливо как для COVID-19, так и других заболеваний", - отметила она.-0-

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