Штурм Капитолия, США без интернета, победа Байдена и реакция мировых лидеров – хронология событий

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 6 января Дональд Трамп, обращаясь к тысячам участников "Марша за спасение Америки" в Вашингтоне, заявил, что никогда не признает своего поражения на ноябрьских выборах в США, после чего его сторонники прорвали оцепление полиции на Капитолийском холме и проникли в здание Конгресса, сообщает ТАСС.

После выступления Трампа его сторонники смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ.

Беспорядки в Вашингтоне

Сенат США неожиданно прервал заседание на фоне протестов у стен конгресса. Протестующие ворвались в Капитолий и окружили зал сената, учинив погромы.

Мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18.00 по местному времени из-за протестов в поддержку Трампа.

Байден обратился к Трампу с просьбой призвать протестующих к порядку. Трамп великодушно выдал твит примерно следующего содержания: "Выборы у нас украли, но громить Капитолий пока не надо. Мы вас любим, вы очень особенные. Идите домой, идите с миром".

Сначала Twitter удалил этот твит, а затем заблокировал аккаунт Трампа. То же самое сделали Инстаграм и Фейсбук. Затем в районе протестов отключили интернет и мобильную связь.

Восстановить порядок удалось через несколько часов. Операцию по освобождению здания от протестующих осуществлял спецназ ФБР, была задействована также Национальная гвардия. Отправить военнослужащих к Конгрессу распорядился Трамп.

Во время беспорядков умерли четыре человека, 14 полицейских получили травмы, свыше 50 человек были задержаны. У штаб-квартир Демократической и Республиканской партий, расположенных рядом со зданием Конгресса, были обнаружены самодельные бомбы.

Беспорядки в Вашингтоне

Несмотря на беспорядки, законодатели решили вернуться в здание Конгресса. На заседании утвердили победу Байдена на выборах. Трамп в свою очередь сообщил, что 20 января осуществит передачу власти, однако он все еще не согласен с результатами.

Заместитель помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер подал в отставку в связи с беспорядками.

Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС на 15 дней. А в центре Нью-Йорка усилили меры безопасности.

На беспрецедентные события в Вашингтоне отреагировали главы государств. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что кадры из США вызывают гнев и печаль, а отказ Трампа признать поражение на выборах – сожаление. Президент Ирана Хасан Роухани считает, что Трамп вверг свою страну в беду, а западная демократия показала свою хрупкость.

Также беспорядки у стен Капитолия и внутри него произвели впечатление на немецких парламентариев - в ФРГ обсуждают вопрос усиления безопасности бундестага, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкого парламента.

"После вчерашних событий в Вашингтоне президент бундестага хочет в тесном сотрудничестве с уполномоченными по безопасности парламентских фракций, а также земли Берлин и МВД Германии изучить, какие выводы можно сделать из этого для защиты бундестага", - говорится в сообщении.-0-

Беспорядки в Вашингтоне

Беспорядки в Вашингтоне

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