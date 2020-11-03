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03 ноября 2020, 15:50

В австрийском Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене

Фото AP Photo
Фото AP Photo

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии EKO Cobra задержало в городе Линце подозреваемого по делу о теракте в Вене. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Отряд спецназа около 10.00 по местному времени ворвался в одну из квартир Линца, после чего был задержан подозреваемый, а также несколько женщин, которые, по предварительной информации, являются свидетелями. Перестрелки во время задержания не было, подозреваемый не оказывал сопротивления.

Задержанный в Линце, как и преступник, который был ликвидирован сразу после инцидента в Вене, является исламистом.

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. По последним данным, пять человек - трое мужчин и две женщины - погибли, не менее 16 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков ликвидирован, он был сторонником группировки "Исламское государство". Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько вооруженных неизвестных. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. В стране объявлен трехдневный траур, усилены меры безопасности, закрыты все синагоги.-0-

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