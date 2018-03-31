Переносы рабочих дней, повышение тарифов и безвиз. Все важные изменения в апреле в 10 строк

Два рабочих понедельника перенесут на субботы: 16 апреля - на 14 апреля, 30 апреля - на 28 апреля.

Базовая арендная величина увеличится до Br16,11.

"Белтелеком" повышает тарифы в среднем на 3%.

У velcoma тоже подорожает связь и тоже на 3%.

Пересылка простых мелких пакетов, отправлений "1 класс", заказной письменной корреспонденции, корреспонденции с объявленной ценностью, посылок подорожает со 2 апреля в среднем на 6%.

Установлен предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам.

Юрлица смогут приобретать автомобили производства "БЕЛДЖИ" в лизинг.

Вырастут тарифы на на региональных (на 24%) и межрегиональных линиях (на 32%) БЖД.

Билеты на поезда в Украине подорожают на 24%.

Албания отменила визы для белорусов на туристический сезон 2018 года.