Переносы рабочих дней, повышение тарифов и безвиз. Все важные изменения в апреле в 10 строк

Два рабочих понедельника перенесут на субботы: 16 апреля - на 14 апреля, 30 апреля - на 28 апреля.
Базовая арендная величина увеличится до Br16,11.
"Белтелеком" повышает тарифы в среднем на 3%.
У velcoma тоже подорожает связь и тоже на 3%.
Пересылка простых мелких пакетов, отправлений "1 класс", заказной письменной корреспонденции, корреспонденции с объявленной ценностью, посылок подорожает со 2 апреля в среднем на 6%.
Установлен предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам.
Юрлица смогут приобретать автомобили производства "БЕЛДЖИ" в лизинг.
Вырастут тарифы на на региональных (на 24%) и межрегиональных линиях (на 32%) БЖД.
Билеты на поезда в Украине подорожают на 24%.
Албания отменила визы для белорусов на туристический сезон 2018 года.
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