Петришенко: Беларусь научилась противостоять санкциям с помощью компенсационных и ответных мер

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь научилась противостоять санкциям западных стран, против санкционного давления принимаются как компенсационные, так и ответные меры. Об этом заявил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сегодня в кулуарах проходящего в Москве второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, научились", - сказал Игорь Петришенко, отвечая на соответствующий вопрос о противостоянии санкциям. Он подчеркнул, что выработанный в стране комплекс мер позволил минимизировать ущерб от западных санкций. В связи с этим он напомнил сделанное недавно Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявление о том, что белорусская сторона даже не подсчитывала размер ущерба, поскольку на сам подсчет будет затрачена большая сумма, чем санкционные потери.

"Правительство работает в этом направлении (по противодействию санкциям. - Прим. БЕЛТА) и принимает меры не только компенсационного, но и ответного характера. И здесь мы, конечно, будем координировать свою работу с партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - подчеркнул вице-премьер.-0-