Повестка заседания Евразийского межправсовета включает 11 вопросов

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В повестку заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 5 февраля в Алматы (Казахстан) в очном формате, внесено 11 вопросов. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главы правительств рассмотрят подходы к совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, - сказала Ия Малкина. - В повестке также вопрос об актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС".

Межправсовет обсудит концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств союза, порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах ЕАЭС. Кроме того, ЕЭК представит главам правительств доклад о макроэкономической ситуации в государствах союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития.

"Два вопроса касаются отмены решений Коллегии ЕЭК о выполнении Казахстаном и Беларусью обязательств в рамках функционирования внутренних рынков. Речь идет о признании барьером запрета на вывоз лома черных и цветных металлов в страны ЕАЭС", - отметила Ия Малкина.-0-

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