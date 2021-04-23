Совет ЕЭК по инициативе Беларуси продлил беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19

23 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить беспошлинный ввоз в Евразийский экономический союз ряда товаров для борьбы с коронавирусом до 30 июня 2022 года. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам прошедшего 22-23 апреля заседания Совета ЕЭК помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территорию союза по-прежнему можно будет беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов", - перечислила Ия Малкина.

Она уточнила: данное решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.

С инициативой о продлении беспошлинного ввоза товаров для борьбы с COVID-19 в Совет ЕЭК обратилась белорусская сторона.-0-