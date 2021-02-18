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18 февраля 2021, 07:41

Сегодня продолжится суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня продолжится суд над топ-менеджерами ОАО "Белгазпромбанк". Заседание назначено на 11.00, сообщает БЕЛТА.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу началось накануне в суде Московского района Минска. На скамье подсудимых - Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Вчера у защиты и обвиняемых была возможность подать ходатайства. Ходатайства защиты Бабарико были отклонены , одно удовлетворено частично. Адвокаты других обвиняемых ходатайств не подавали. Просьба Бабарико удовлетворена частично.

Также накануне в суде начали зачитывать обвинение Бабарико. В нем 340 страниц.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров банка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-

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