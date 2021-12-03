Макей: Евросоюз навсегда потеряет Беларусь в случае продолжения санкционного давления

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Об этом Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" по итогам прошедшего в Стокгольме заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что в результате санкций в конечном итоге никто не окажется в выигрыше, и его здравомыслящие зарубежные коллеги это понимают.

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - заявил он.

"Определенное понимание есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран", - добавил Владимир Макей.

Министр заявил, что не может понять логику беглых оппонентов власти: "Когда они призывают к усилению давления на страну, на народ, к усилению санкционного давления и при этом ждут, когда страна рухнет, окажется в руинах и довольно потирают руки, когда принимается очередной пакет санкций». "Даже, в моем понимании, настоящий оппозиционер, закаленный оппозиционер, такой как Зенон Позняк, уже много раз высказывался на эту тему и говорил о том, что те люди, которые сейчас призывают к санкциям против своего народа, не только глупо ведут себя, они - идиоты. И он делает вывод, что Беларусь может в результате действительно потерять суверенитет, независимость и государственность, - сказал министр. - Я абсолютно согласен с мнением Зенона Позняка и считаю, что во многом виновны те люди, которые сегодня призывают к санкциям".

Владимир Макей с сожалением констатировал, что сегодня европейские партнеры слушают и впитывают однобокую информацию из этих так называемых надежных источников и предпринимают соответствующего рода шаги, направленные, фактически, на разрушение суверенитета и независимости Беларуси.

"Проблема в том, что сегодня дипломатия в традиционном понимании этого слова отошла в небытие. Дипломатия должна сближать народы и государства, но сегодня, и для меня это удивительно, мои коллеги боятся заниматься истинной дипломатией. Сегодня звучат информационные пушки, экономические залпы орудий, но, слава Богу, еще не доходит до военных, настоящих артиллерийских залпов. Будем надеяться, не дойдет до этого", - сказал глава белорусского МИД.

Он подчеркнул, что то, что сейчас делает европейская дипломатия, абсолютно далеко от нормальной и традиционной дипломатии. "И благодарить нужно, конечно, в первую очередь беглых оппонентов власти и тех, кто слушает их. Мне многие мои коллеги рассказали, что шведское председательство поступило по меньшей мере непорядочно. Не шведское председательство, но, якобы, случайно председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ - представитель Швеции - пригласила известную мадам на ряд мероприятий вне СМИД ОБСЕ. Естественно в целях популяризации известных лиц, - рассказал Владимир Макей. - Ряд моих коллег мне рассказали о том, что известная мадам добивалась встречи с ними, звонила настойчиво по телефонам. Кто-то согласился, кто-то отказался - я знаю, кто отказался. Цель понятна - через подобного рода фото-пиар показать свою значимость".

Министр высказал свое глубокое убеждение, с которым, по его словам, согласны очень многие из европейских партнеров, что никогда люди, которые призывают к санкциям против своего народа и против своего государства, не будут поддержаны этим государством и никогда не будут восприняты в государстве. "Читай, в моем понимании, я глубоко убежден в этом, никакого политического будущего в будущей Беларуси у этих людей из прошлого не будет", - резюмировал глава МИД.-0-

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