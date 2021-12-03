"Такова демократия в их понимании". Макей о встречах в Стокгольме, о которых просили не сообщать

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме провел ряд международных встреч, о части из которых по просьбе зарубежных коллег не сообщали. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"У меня состоялся ряд встреч с моими коллегами, о них сообщено официально и на сайте Министерства иностранных дел. Бòльшая половина встреч прошла за закрытыми дверями, и о них мы не сообщали, потому что коллеги попросили, чтобы они оставались, скажем, конфиденциальными. Такова демократия в их понимании, такова свобода выражения мнения в их понимании, когда опасаются встреч из-за того, что будут подвергнуты остракизму в своих средствах массовой информации и в своем общественном мнении", - сказал министр.

"Но, тем не менее, эти встречи состоялись. Как раз эти встречи являются более показательными. То, что звучит официально на подобного рода публичных заседаниях - это одно, а в кулуарах, конечно же, коллеги высказывают мнение о том, что надо всем остановиться и уже думать над тем, как прекратить дальнейшее нагнетание напряженности и дальнейшее раскручивание спирали, связанной с эскалацией ситуации", - заявил глава МИД.-0-