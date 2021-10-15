"Плохой мир лучше, чем хорошая война". Путин на саммите СНГ об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин на саммите СНГ, который проходит под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко в формате видеоконференции, коснулся темы мирного урегулирования конфликта в регионе Нагорного Карабаха, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее на саммите свои позиции по данному вопросу высказали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Мирные договоренности в регионе происходили при непосредственном участии России, и в настоящее время российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. "При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории. Причем с обеих сторон. Восстанавливается система жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению. В свои дома вернулись десятки тысяч беженцев. Все это еще раз подтверждает российские мудрости: "Плохой мир лучше, чем хорошая война", "Всякая ссора красна миром" и так далее", - сказал российский лидер.

"Собственно, ключевая роль Содружества Независимых Государств и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран, повышения благосостояния наших граждан", - подчеркнул Владимир Путин.

Что касается СНГ, российский лидер констатировал: за три десятилетия Содружество прошло большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. "Главное состоит в том, что благодаря Содружеству нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить наработанные за многие годы проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи", - подчеркнул Владимир Путин.

Вместе с тем он констатировал, что порой не обходится без разногласий и противоречий. "И уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами - участниками СНГ. Так, как это случилось в ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - сказал Президент России.

В своем выступлении на саммите он коснулся и иных тем, включая пандемию коронавируса, развитие торгово-инвестиционного сотрудничества, зеленой экономики, цифровизацию, инновации, трудовые ресурсы, гуманитарную сферу, сотрудничество в массовых коммуникациях. Отдельная тема - общее историческое наследие и защита исторической правды о подвиге в годы Великой Отечественной войны.

Отдельно Владимир Путин акцентировал внимание на подготовленном к саммиту совместном Заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. "В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы. Данная тема актуальна, по сути, для всех наших государств", - сказал он.-0-

Пашинян подтвердил готовность Армении начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном

Алиев: Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией