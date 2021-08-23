"Афганский" конфликт с Польшей, обнаглевшие в НАТО и призыв к солидарности. Все из выступления Лукашенко на ОДКБ

Кроме лидеров стран ОДКБ - Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - участие в видеосаммите принял и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.





"Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад. Они проиграли эту войну (и это надо им признать) и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы. Но мы-то здесь при чем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи", - резюмировал Александр Лукашенко.









Глава государства заверил: несмотря на то, что Беларусь не находится географически рядом и не граничит с Афганистаном, страна будет следовать согласованной общей позиции в рамках ОДКБ . "Другого не дано. Ни в коем случае нельзя пытаться отсидеться, что мы далеко. Не далеко. Наша планета небольшая и тесная, а мир обезумел. И неизвестно, что будет дальше. Поэтому Президент Путин прав, что лучше солидаризироваться и действовать вместе . Тогда наш голос (может быть, придется так, что и не только голос) будет слышен и виден", - уверен белорусский лидер.





Президент добавил, что в Беларуси, может быть, не настолько глубоко видят ситуацию в Афганистане, как Таджикистан, поэтому белорусской стороне важно услышать мнения и оценки союзников по ОДКБ. "Со своей стороны видим главные вопросы и вместе должны на них ответить: что будет дальше, какова обстановка на внешних границах ОДКБ, какие первоочередные и последующие шаги мы вынуждены предпринять по нейтрализации возникающих угроз. И эти шаги мы должны определить уже к середине сентября - к нашей встрече в Душанбе", - сказал Александр Лукашенко.





"Я абсолютно поддерживаю Президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России - для всех нас как членов ОДКБ. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО (они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию), попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы", - подчеркнул Александр Лукашенко.





В ходе предстоящих 18-23 октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021", "Эшелон-2021" необходимо отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления. "При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет, мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ на случай, если…", - отметил Президент.





Александр Лукашенко в завершение своего выступления подчеркнул, что при всех недостатках в ОДКБ, в организации разработаны все необходимые планы, подписаны документы, а потому для принятия и реализации решений инструментов достаточно. "Если недостаточно, есть еще три недели для того, чтобы до Душанбе их выработать", - добавил глава государства.-0-



