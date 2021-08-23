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Президент
23 августа 2021, 18:15

"Афганский" конфликт с Польшей, обнаглевшие в НАТО и призыв к солидарности. Все из выступления Лукашенко на ОДКБ

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая была посвящена ситуации в Афганистане и прошла дистанционно в видеоформате, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания лидеров стран ОДКБ было влияние событий в Афганистане на безопасность государств - членов организации. Инициатором внеочередной сессии выступила Россия, а председательствовал на мероприятии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Кроме лидеров стран ОДКБ - Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - участие в видеосаммите принял и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Шли по призыву муттер Меркель, но остались без воды, еды и под открытым небом

В своем выступлении Александр Лукашенко сразу дал понять, что хоть Беларусь и далеко от Афганистана, но проблемы вокруг ситуации в этой стране близки в самом прямом смысле. "Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отреагировал на выступления лидеров других стран ОДКБ и прежде всего Президента России, который говорил о необходимости солидарности и что проблемы, вытекающие из ситуации в Афганистане, могут коснуться всех: "Уже давно коснулось. Как ни странно, мы вроде бы далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы (спецслужбы ваши точно, мы их информировали), Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут".

В связи с этим Президент рассказал о событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей. "Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть, сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев - не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - сказал белорусский лидер.

"И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе - ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - заметил глава государства.

"Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад. Они проиграли эту войну (и это надо им признать) и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы. Но мы-то здесь при чем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи", - резюмировал Александр Лукашенко.

Планета небольшая и тесная, а мир обезумел. Поэтому лучше солидаризироваться

Президент Беларуси активно поддержал тезис о том, что в отношении ситуации в Афганистане и ее последствий в ОДКБ надо выработать общую позицию. "Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе (запланирован на середину сентября. - Прим. БЕЛТА) подготовить эту общую позицию. Давайте будем искренними: пока эта позиция выражается в "давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать". Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно", - сказал глава государства.

Президент констатировал, что Беларусь не была так глубоко погружена в афганские события, как те же Таджикистан или Россия. "Мы никого не запрещали, в том числе и "Талибан", не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю, это выступления на заседаниях ОДКБ Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан - это опасная точка на карте, и приводил конкретные факты", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что таджикский лидер оказался прав. "Поэтому нам надо реагировать. Реагировать и стараться не перебирать, потому что мы не знаем, как будут развиваться события. Но на всякий случай на границе Таджикистана (читай: ОДКБ) с Афганистаном, давайте признаем, что мы опоздали. Поэтому надо наверстывать упущенное", - подчеркнул Президент.

Глава государства заверил: несмотря на то, что Беларусь не находится географически рядом и не граничит с Афганистаном, страна будет следовать согласованной общей позиции в рамках ОДКБ. "Другого не дано. Ни в коем случае нельзя пытаться отсидеться, что мы далеко. Не далеко. Наша планета небольшая и тесная, а мир обезумел. И неизвестно, что будет дальше. Поэтому Президент Путин прав, что лучше солидаризироваться и действовать вместе. Тогда наш голос (может быть, придется так, что и не только голос) будет слышен и виден", - уверен белорусский лидер.

На первый взгляд - гигантское поражение западной политики, но нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет

Президент подчеркнул, что ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. "Нам кажется, что, на первый взгляд, это гигантское поражение западной политики. Это действительно так, и прежде всего Соединенных Штатов. Однозначный пример того, к чему приводит бездумное вооруженное насаждение их так называемых принципов демократии. США и их союзники, как они часто поступают, совершенно наплевательски отнеслись к историческим, этнокультурным, религиозным особенностям государства и, самое главное, к интересам людей. Подтверждение тому - что творится в аэропорту Кабула", - заявил Александр Лукашенко.

"Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе. Отчасти в зоне ответственности ОДКБ, - отметил глава государства. - Они создали проблемы, сейчас перекладывают решение этих проблем и эти проблемы на других. При этом, по сути, еще пытаются выйти сухими из воды. Американцы это любят".

Президент добавил, что в Беларуси, может быть, не настолько глубоко видят ситуацию в Афганистане, как Таджикистан, поэтому белорусской стороне важно услышать мнения и оценки союзников по ОДКБ. "Со своей стороны видим главные вопросы и вместе должны на них ответить: что будет дальше, какова обстановка на внешних границах ОДКБ, какие первоочередные и последующие шаги мы вынуждены предпринять по нейтрализации возникающих угроз. И эти шаги мы должны определить уже к середине сентября - к нашей встрече в Душанбе", - сказал Александр Лукашенко.

Возможные попытки США и НАТО сесть в Центральной Азии неприемлемы

Еще один чувствительный вопрос, по словам белорусского лидера, связан с уходом США из Афганистана. Это возможные планы размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ.

Президент полагает, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности организации. Позицию Беларуси разделяет и российская сторона, которая также считает неприемлемым размещение войск США в зоне ответственности ОДКБ.

"Я абсолютно поддерживаю Президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России - для всех нас как членов ОДКБ. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО (они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию), попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Позиция ШОС - ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции

Президент Беларуси уверен, что в решении афганского вопроса должен быть задействован и потенциал Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых влиятельных структур в Азии. "Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана, - отметил он. - Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего года в Душанбе".

Глава государства предположил, что, проработав этот вопрос, возможно было бы провести и совместное заседание по проблематике афганского урегулирования: "Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса - хорошо. Не захотят - мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться".

"Не считаться с позицией ОДКБ - ШОС будет невозможно. Позиция ШОС - ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции", - уверен белорусский лидер.

На фоне дипломатических усилий талибов важно понимать, какова должна быть наша позиция

Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран. "На фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения. Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае", - сказал он.

"В этом плане мы очень рассчитываем на то, что Президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции. Потому что Россия - это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме. Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. В союзе, естественно, с центральноазиатскими республиками", - отметил Александр Лукашенко.

Не собираемся шантажировать Афганистан и талибов, а просто выстраиваем оборону

Президент Беларуси видит необходимость дальнейшего укрепления таджикско-афганской границы. "С терроризмом напрямую связаны риски трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, которые, видимо, будут возрастать, о чем говорил Президент Таджикистана, - обратил внимание глава государства. - Учитывая определенную прозрачность границ между нашими странами, этот вопрос нас также серьезно беспокоит. В данном контексте необходимо уделить внимание практическим мерам по дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы. Это то, что нам нужно сделать в первоочередном порядке и непременно".

Александр Лукашенко считает целесообразным рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций "Канал" (борьба с наркотрафиком) и "Нелегал" (противодействие нелегальной миграции). "Мы это делали раньше и очень эффективно, практика наработана", - сказал глава государства.

В ходе предстоящих 18-23 октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021", "Эшелон-2021" необходимо отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления. "При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет, мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ на случай, если…", - отметил Президент.

Александр Лукашенко в завершение своего выступления подчеркнул, что при всех недостатках в ОДКБ, в организации разработаны все необходимые планы, подписаны документы, а потому для принятия и реализации решений инструментов достаточно. "Если недостаточно, есть еще три недели для того, чтобы до Душанбе их выработать", - добавил глава государства.-0-

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