Что ждет деревообработку, зачем Беларуси свой картон и появится ли налог на квартиру? О чем Лукашенко говорил в Добруше

О планах посетить Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда" Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял еще в июне: в этом месяце здесь как раз стартовало производство мелованного и немелованного картона. Строительство новых мощностей стало настоящей эпопеей, но в конце концов масштабный инвестиционный проект завершился успешно. Спустя несколько месяцев после запуска производства глава государства приехал в Добруш. Сегодня здесь звучали хорошие новости: уже на начальном этапе завод вышел на рентабельную работу, сегодня перед ним и другими предприятиями отрасли открываются новые перспективы.

С нового листа

"Полностью закончили стройку?" - спросил Александр Лукашенко у чиновников по приезде на предприятие. Этот вопрос прозвучал первым неспроста. В свое время при строительстве нового производства у фабрики возникли проблемы с китайским подрядчиком, и от его услуг пришлось отказаться. Производство осталось незапущенным, но государство нашло недостающие деньги и работы были завершены отечественными специалистами. В итоге полтысячи человек получили современную работу, а страна - уникальное и перспективное предприятие.

Как доложили Президенту, все работы завершены. За январь - сентябрь объем производства продукции (в фактических ценах) вырос к аналогичному периоду прошлого года в два раза, рентабельность продаж составила 5,5%. Появление в Беларуси собственного производства целлюлозы позволило удовлетворить потребность предприятий в исходном сырье.

Деревообработке - быть

Правда, актуальным остается другой вопрос: очень много лиственной древесины не вовлечено в переработку. В связи с этим в правительстве обсуждается создание производства беленой химико-термомеханической массы на площадке "Могилевхимволокно". Это фактически полуфабрикат для производства картона в Добруше.

"Перестояло три миллиона кубометров древесины. Вы перерабатываете всего полмиллиона. А нам надо перелопатить то, что перестояло. К этому времени подойдет еще береза и осина: лиственные быстро растут. Нам надо создавать дополнительные мощности, чтобы выхватить из леса то, что может пропасть, - пояснил Президент на встрече с работниками добрушской фабрики. - В ближайшее время правительство мне доложит, как будем углублять переработку, чтобы полуфабрикат не продавать, как будем строить новые предприятия. Есть и иностранцы, которые готовы к нам прийти. То есть деревообработке быть".

Кстати, в целом организации концерна "Беллесбумпром", несмотря на вызванные пандемией сложности, работают устойчиво и выполняют все показатели. Ожидается, что по итогам года объем производства продукции превысит Br3 млрд, экспорт приблизится к $900 млн.

"81% от того, что мы производим, мы отправляем на экспорт. В этом году мы прибавим более чем $250 млн в экспорте", - рассказал главе государства председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько.

О трех проблемных предприятиях

Александр Лукашенко поинтересовался, как дела у проблемных предприятий концерна, есть ли у правительства планы по их развитию. В частности, он заявил о намерении посетить деревообрабатывающий завод "ФанДОК" в Бобруйске. Президент рассчитывает, что правительство сможет через месяц рассказать, как это предприятие будет выходить на устойчивую работу.

Подробно главе государства также доложили о состоянии дел на "Витебскдреве" и "Борисовдреве". Эти производства работают более или менее устойчиво, но выйти на высокие показатели не могут.

Огромнейшие перспективы электробусов

Перед посещением производственных участков Александр Лукашенко проехал по территории предприятия. С внешним обликом нового завода Президент ознакомился через окна электробуса МАЗ.

Воспользовавшись моментом, глава государства поинтересовался у заместителя премьер-министра Юрия Назарова, каковы перспективы электробусов. "Огромнейшие", - ответил вице-премьер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что тогда надо делать все необходимое, чтобы быстрее и в нужных объемах производить такие автобусы и поставлять заказчикам. "Надо произвести и быстрее отдать. Это очень важно для нас - занять рынок", - подчеркнул он.

О деньгах, которые не падают с небес

Ознакомившись с новым производством, Президент встретился с работниками Добрушской фабрики. "Эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Наверное, это в какой-то степени для нас наука. Мы здесь многое познали: как надо строить и контролировать строителей. Но я доволен, что мы закончили эту стройку", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства уверен, что с выходом на проектную мощность предприятие будет показывать хорошие результаты, а это, соответственно, отразится на зарплатах сотрудников. "Все в ваших руках. Вы понимаете, что с неба деньги не падают, их надо зарабатывать", - подытожил он.

Задача - изловчиться и вывернуться

Александр Лукашенко напомнил, что строительство нового производства в Добруше было непростым. После проблем с иностранным подрядчиком в Беларуси решили завершить создание нового производства собственными силами и ресурсами. Изначально были сомнения, справятся ли отечественные специалисты с задачами, ведь по некоторым направлениям у них было недостаточно опыта. Но в итоге все работы были выполнены.

"Мы умеем делать все, когда мы суверенны, независимы, когда мы понимаем, что делаем для себя и своего народа, - заявил Александр Лукашенко. - Вы делали для своих детей. Потому что уже сейчас ситуация складывается таким образом, что ваши дети там, даже в Гомеле и в Минске, никому не нужны: идет конкуренция, и она будет нарастать. Поэтому берегите это производство, чтобы сюда пришли наши дети и могли работать".

Президент призвал работников предприятия глубже смотреть на ситуацию и обстановку, которая складывается вокруг страны, анализировать информацию. "Нам просто не будет. От нас просто не отстанут. И одна из причин - это производство. Мы никому не нужны как конкуренты, и нас будут душить все, кто имеет такие производства", - отметил он.

В пример глава государства привел и машиностроительную отрасль: в этой сфере Беларусь составляет конкуренцию многим западным странам, поэтому белорусские предприятия и хотят вытеснить с рынков. Тот же БЕЛАЗ занимает 30% мирового рынка. Поэтому санкции введены против этого предприятия не просто так, заметил Александр Лукашенко.

"И чем будет лучше у нас, тем больше будет этот накат со стороны, - подчеркнул Президент. - Все далеко не просто. И мы должны изловчиться, вывернуться и выжить. Вот наша задача. Я не хочу воевать, но и не хочу, чтобы вы стояли на коленях".

О школьных экзаменах

Работники фабрики интересовались у главы государства не только рабочими, но и жизненными вопросами. Например, один из вопросов Президенту касался объединения школьных экзаменов с централизованным тестированием.

"В ближайшее время мною будут приняты окончательные решения. Мы недавно собирались, обсуждали эту проблему. У меня был ряд вопросов. Я попросил Министерство образования, Администрацию Президента в правительстве доработать проект указа по приему в вузы и так далее. И вообще систему образования надо совершенствовать", - сказал Александр Лукашенко

Он рассказал, что с ЦТ планируется совместить школьные экзамены по двум предметам. "С 2023 года у нас будут два, по-моему, экзамена объединены - школьный и ЦТ. Да, мы объединим некоторые экзамены", - подтвердил глава государства.

Президент также пояснил, что при поступлении на ЦТ придется сдавать только какие-то профильные предметы. "То есть мы немножко хотим снять нагрузку с детей", - отметил он.

Что будет с налогами на жилье?

Один из работников Добрушской бумажной фабрики задал Президенту вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир. Глава государства ответил, что соответствующий вопрос рассматривается в правительстве. Он пояснил, почему в целом совершенствуются те или иные налоговые нормы. Это связано с тем, что представители бизнеса в свое время жаловались на сложное налоговое законодательство.

"И я поручил в правительстве, чтобы вернулись к этим вопросам и сделали простое налоговое законодательство. Оно совсем простым не будет. На то и налоги, и надо быть экономистом и бухгалтером для того, чтобы это все вычислять. Но там, где можно упростить, надо упростить. Посмотреть другие направления, где-то подшлифовать", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в том числе обсуждался вопрос по налогообложению недвижимости. "На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне. Обсуждался и этот вопрос. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер", - отметил белорусский лидер.

Президент привел еще один довод, почему в стране взялись за налоги: "Дело даже не в справедливости. На конец года $2 млрд непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от COVID. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги".

Резюмируя, Александр Лукашенко сказал: "Будет ли это вообще, это еще вопрос. На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще. Но вопрос такой рассматривается".

Знаменательная дата и единственная просьба

В этом году концерну "Беллесбумпром" исполняется 30 лет. В ознаменование этой даты учрежден нагрудный знак за личный вклад в развитие отрасли, который в завершение посещения предприятия вручили главе государства. "Носить я его не буду, а в музее во Дворце Независимости обязательно размещу", - пообещал белорусский лидер.

Президенту также подарили картину, на которой изображена историческая часть старой Добрушской бумажной фабрики. "Это действительно уникально, что вы это сохранили. Очень важно для наших специалистов - проектировщиков, художников, - чтобы, проектируя здание, они делали вот так. Хорошо, что вы этот фасад сохранили. Молодцы!" - сказал глава государства.

Свое общение с работниками он завершил шуткой: "Спасибо большое за подарки! Это не значит, что вы уже со мной рассчитались. Слушайте, $350 млн (речь о вложенных в инвестпроект средствах. - Прим. БЕЛТА) за одну картину - это... Поэтому вы мне должны только одно: сохраните предприятие, работайте и живите дружно, и тогда вы со мной рассчитаетесь".-0-