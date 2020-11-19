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19 ноября 2020, 14:01

Кадровый четверг у Президента – ротации в руководстве МВД, новый министр культуры и неожиданные послы

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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Назначения коснулись силовых структур, дипломатического корпуса, Министерства культуры, Белстата.

Анатолий Маркевич назначен министром культуры

Глава государства отметил, что для него это решение о назначении было нестандартным. "Наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность, как принято было раньше говорить, профессионала из их круга, - сказал Президент. - Почему вроде бы со стороны? Я реагирую на запросы работников культуры. От многих из них пришло пожелание: пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны, давайте попробуем, чтобы был человек не нашего круга".

Анатолий Маркевич и Александр Лукашенко
Анатолий Маркевич и Александр Лукашенко

Александр Лукашенко назначил послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению

Руководить белорусской дипмиссией в Китае станет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Бывший министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков стал послом в Азербайджане, а экс-генпрокурор Александр Конюк будет представлять интересы Беларуси в Армении.

Начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метелица назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Пакистане. Заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин возглавит белорусское посольство в Кении. По совместительству он также будет представлять интересы страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. Кроме того, Павел Взяткин будет Постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

"Не буду традиционно вам рассказывать о странах пребывания, куда мы вас направляем. Люди подготовленные, грамотные и прочее. Публично спрашиваю вас: может, кто-то не хочет ехать послом? - задал вопрос глава государства. - Вы люди, особенно вы втроем (речь об Андрее Равкове, Александре Конюке и Юрии Сенько. - Прим. БЕЛТА), крупного калибра. Я готов, искренне вам говорю, если вы сейчас скажете, что вы хотели бы работать на других должностях…"

Перестановки в руководстве МВД

Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности. До настоящего момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции.

Глава государства пояснил такое решение тем, что теперь общественной безопасности будет отводиться первостепенная роль. "Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили. Здесь никто не должен быть в обиде из прежних заместителей (министра внутренних дел. - Прим. БЕЛТА), особенно первого: нет того, что мы не доверяем кому-то. Просто, исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции, - сказал Александр Лукашенко. - Вот и все секреты. Чтобы тут не копались и не думали, что мы какой-то переворот совершаем".

При этом Президент обратил внимание, что появившиеся вакансии в системе МВД надо заполнять молодыми и проверенными офицерами.

"Я абсолютно согласен, что это проверенные люди, которые показали, что они настоящие патриоты и готовы защищать свою родину, не глядя на то, какие накаты осуществлялись на всех нас и прежде всего на военных, милицию. Они это выдержали. Не стыдно, что у нас есть такая милиция", - подчеркнул он.

Перестановки в руководстве Белстата

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Елену Кухаревич первым заместителем председателя Национального статистического комитета.

До настоящего времени Елена Кухаревич занимала должность зампредседателя комитета. На ее место назначена Наталья Тарасюк, которая до этого была начальником главного статистического управления Минска.-0-

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Президент назначил послов Беларуси в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению
Президент назначил Анатолия Маркевича министром культуры
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